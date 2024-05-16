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Встреча Лукашенко и Алиева проходит во дворце Президента Азербайджана «Загульба»

16 мая 2024 07:36
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Встреча Александра Лукашенко с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым проходит во дворце азербайджанского лидера «Загульба», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча Лукашенко и Алиева проходит во дворце Президента Азербайджана «Загульба»-1

По протоколу, переговорам предшествовали церемониальные мероприятия с участием роты почетного караула и исполнением государственных гимнов.

Встреча Лукашенко и Алиева проходит во дворце Президента Азербайджана «Загульба»-4

Переговоры глав государств предварила церемония фотографирования. После протокольных мероприятий президенты перешли в зал для переговоров, их лидеры проводят в формате «один на один».

Встреча Лукашенко и Алиева проходит во дворце Президента Азербайджана «Загульба»-7

В центре внимания развитие партнерства по всем направлениям. Взаимоотношения Беларуси и Азербайджана вышли на уровень стратегических. За последнее десятилетие товарооборот вырос в пять раз и составил около миллиарда долларов. Встрече лидеров двух стран предшествовала работа профильных ведомств.

# Беларусь-Азербайджан # общество # Александр Лукашенко # Ильхам Алиев

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