Встреча Лукашенко и Алиева проходит во дворце Президента Азербайджана «Загульба»

Встреча Александра Лукашенко с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым проходит во дворце азербайджанского лидера «Загульба», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Встреча Александра Лукашенко с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым проходит во дворце азербайджанского лидера «Загульба», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По протоколу, переговорам предшествовали церемониальные мероприятия с участием роты почетного караула и исполнением государственных гимнов.
Переговоры глав государств предварила церемония фотографирования. После протокольных мероприятий президенты перешли в зал для переговоров, их лидеры проводят в формате «один на один».
В центре внимания развитие партнерства по всем направлениям. Взаимоотношения Беларуси и Азербайджана вышли на уровень стратегических. За последнее десятилетие товарооборот вырос в пять раз и составил около миллиарда долларов. Встрече лидеров двух стран предшествовала работа профильных ведомств.