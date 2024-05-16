Встреча Лукашенко и Алиева проходит во дворце Президента Азербайджана «Загульба»

Встреча Александра Лукашенко с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым проходит во дворце азербайджанского лидера «Загульба», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По протоколу, переговорам предшествовали церемониальные мероприятия с участием роты почетного караула и исполнением государственных гимнов.

Переговоры глав государств предварила церемония фотографирования. После протокольных мероприятий президенты перешли в зал для переговоров, их лидеры проводят в формате «один на один».