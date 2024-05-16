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В Минской области выпускниками станут более 20 тысяч школьников

16 мая 2024 09:30
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Праздник уходящего детства. Последние звонки в школах и гимназиях прозвучат 25 мая. Уже идет активная подготовка к важному и трогательному моменту в жизни выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минской области выпускниками станут более 20 тысяч школьников-1

В Вилейском районе в 2024 году 197 одиннадцатиклассников из 20 учебных заведений попрощаются со школой. Сейчас ребята репетируют вальс и свои выступления со словами благодарности за полученные знания. А после экзаменов 14 июня состоится районный выпускной бал с вручением аттестатов.

В Минской области выпускниками станут более 20 тысяч школьников-4

Вероника Пешко, ученица средней школы № 5:
Нам, выпускникам, немного волнительно. И, конечно, радостно, что мы все-таки заканчиваем школу. Очень переживаем, но мы надеемся, что в будущем все получится. Я планирую стать видеографом, очень надеюсь, что мне так будет хорошо и все наши цели будут достигнуты.

В Минской области выпускниками станут более 20 тысяч школьников-7

Ольга Трусевич, заместитель директора по учебной работе средней школы № 5:
Это уникальный выпуск у нас в этом году, потому что здесь сочетание спорта и артистизма. Это ребята, которые участвуют не только за учреждение образования, но и за район в областных и республиканских соревнованиях.

Татьяна Волынец, заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Вилейского райисполкома:
На центральной площади пройдет районный праздник выпускников. Традиционно мероприятие начнется на площади Свободы с возложения цветов воинам-освободителям. Колонна выпускников прошествует по улицам города на центральную площадь, где состоится праздничное и торжественное мероприятие с вручением аттестатов особого образца с награждением золотой и серебряной медалями.

Всего в 2024-м в Минской области со школой попрощаются более 20 тысяч выпускников.

# Выпускной # общество

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