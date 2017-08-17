Министр ЖКХ: Пора уже менять стереотипы о том, что потребитель – это проситель

Новости Беларуси. Что будет с ценами на тарифы? Одну из самых волнующих тем для белорусов обсуждали 17 августа в верхней палате парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, что с января в стране планируется 100 % уровень возмещения затрат по всем услугам ЖКХ, за исключением тепловой энергии. В этой связи в разговоре приняли участие и представители регионов. Каждый день на полигон «Северный» привозят по 300 машин мусора. Это одна из трех больших урн Минска, работает с 1981 года. Сейчас – уже на пределе. 30 сентября полигон примет последнюю тонну отходов.

Виталий Пасютин, заместитель директора по строительству и идеологии предприятия по обращению с отходами:

В дальнейшем автотранспорт с отходами, который поступал на этот полигон, будет перенаправлен на полигон «Тростенецкий», Прудищи. Полигоны справятся, но срок эксплуатации полигона «Тростенецкий» сократиться в два раза. Поэтому актуален вопрос выделения новых площадок. По словам чиновников, новые площадки для мусора ищут уже 8 лет. Город отходы увеличивает, но место под новый полигон не дает. Скептически к этой необходимости относятся и в области. В Совете Республики 17 августа проблему захоронения твердых отходов Минска назвали одной из самых острых.

Ия Малкина, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

К сожалению, сегодня мы видим большую инертность. Это касается не только Минска, а многих местных распорядительных органов, которым проще дать команду на открытие нового мини-полигона и полигона, не задумываясь о том, что он так же требует достаточных затрат на свое содержание. В Беларуси 169 полигонов и 450 мини-полигонов. Это одно из нескольких направлений работы жилищно-коммунальных служб. Самая близкая к человеку и самая проблемная сфера, похоже, на пороге больших перемен. Обговаривалась общая политика отрасли, механизмы привлечения частников.

Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Пора уже менять стереотипы о том, что потребитель – это проситель, жалобщик или просто плательщик. Потребитель, мы считаем – это клиент, требующий к себе уважительного отношения и внимания. Защита прав потребителя – одна из приоритетных обозначенных проблем. Однако это двустороннее движение. Сейчас населением возмещается 75 % стоимости услуг ЖКХ. С 1 января 2018 планируется выйти на 100 % уровень. Правда, до этого будет индексация.

Иван Вежновец, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

Потребители с 1 сентября текущего года заплатят на 8 % больше за коммунальные услуги. Еще раз обращу внимание, что данная индексация или данный рост обусловлен ростом доходов населения, как это предусмотрено действующим законодательством и той практикой, которая сложилась в течение нескольких лет. С 1 декабря мы планируем, опять же исходя из того роста номинальной заработной платы, который будет происходить, который мы видим, мы думаем, что эта индексация составит порядка 10 %. Соответствующим образом повысятся тарифы для населения. Работа по снижению затрат ЖКХ, а значит стоимости – один из приоритетов. Грядущее январский 100 % уровень возмещения цен на ЖКУ не будет касаться тепловой энергии (сейчас это самая значительная статья расходов для потребителей). Прогнозируемую себестоимость – 101 рубль – тепловой энергии хотят довести до не более чем 80 рублей. И активно вовлекать в тепловую модернизацию граждан, ведь 94 % жилфонда в частной собственности.