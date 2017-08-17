Прямой эфир

«В школу с добрым сердцем»: БРСМ запустил акцию в помощь малоимущим семьям

17 августа 2017 15:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Так называется акция БРСМ, в ходе которой волонтеры предлагают всем желающим помочь детям из малоимущих семей собраться в школу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Все просто: приходишь в магазин, покупаешь любой товар и кладешь в специальную коробку. Причем это могут быть не только тетради и карандаши – любая вещь, необходимая к школе.

«В школу с добрым сердцем»: БРСМ запустил акцию в помощь малоимущим семьям-1

Алеся Гуринова, заместитель первого секретаря Березинского районного комитета БРСМ:
Отдел образования вместе с комиссией по делам несовершеннолетних в течение августа обследует семьи, детей и выявляет среди них нуждающихся в помощи. Которым мы, конечно, потом, благодаря помощи всех остальных людей приносим подарки к 1 сентября, где ребенок может найти все необходимое для учебы в школе.

Так же размещаем информацию на сайтах, в социальных сетях.

Можно приносить и в кабинет районного комитета БРСМ. Мы готовы принять любую помощь, и организации откликаются.

К слову, люди откликаются – «ящики добра» никогда не стоят пустыми. Сделать полезное дело может каждый, до сентября еще есть время.

# общество # Фотофакт # БРСМ # Алеся Гуринова

Другие новости рубрики

Все новости
Гидромет: грозы, шквалистый ветер и град в четверг, с пятницы по воскресенье – жара
17 августа 2017 14:37

Гидромет: грозы, шквалистый ветер и град в четверг, с пятницы по воскресенье – жара

Уборочная кампания-2017: в Могилевской области чествовали аграриев-передовиков Шкловского района
17 августа 2017 13:36

Уборочная кампания-2017: в Могилевской области чествовали аграриев-передовиков Шкловского района

Фармацевтический холдинг в Беларуси: войти в его состав хотят 6 производителей и 3 крупных дистрибьютора частной формы собственности
17 августа 2017 13:30

Фармацевтический холдинг в Беларуси: войти в его состав хотят 6 производителей и 3 крупных дистрибьютора частной формы собственности