«В школу с добрым сердцем»: БРСМ запустил акцию в помощь малоимущим семьям

Новости Беларуси. Так называется акция БРСМ, в ходе которой волонтеры предлагают всем желающим помочь детям из малоимущих семей собраться в школу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Все просто: приходишь в магазин, покупаешь любой товар и кладешь в специальную коробку. Причем это могут быть не только тетради и карандаши – любая вещь, необходимая к школе.
Алеся Гуринова, заместитель первого секретаря Березинского районного комитета БРСМ:
Отдел образования вместе с комиссией по делам несовершеннолетних в течение августа обследует семьи, детей и выявляет среди них нуждающихся в помощи. Которым мы, конечно, потом, благодаря помощи всех остальных людей приносим подарки к 1 сентября, где ребенок может найти все необходимое для учебы в школе.
Так же размещаем информацию на сайтах, в социальных сетях.
Можно приносить и в кабинет районного комитета БРСМ. Мы готовы принять любую помощь, и организации откликаются.
К слову, люди откликаются – «ящики добра» никогда не стоят пустыми. Сделать полезное дело может каждый, до сентября еще есть время.