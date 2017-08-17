Построили буквально за шесть месяцев: в Клецке открыли новый участок объездной трассы

Новости Беларуси. «Кольцевую» начали строить несколько лет назад с целью разгрузки внутренних дорог райцентра, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Длина пути 8 километров. По нему пустят транзитный транспорт и большегруз. Это будет очень удобно: автомобили смогут миновать Клецк, двигаясь к Бресту и границы, а городские дороги избавятся от излишней нагрузки и станут более безопасными.

Новый участок объездной трассы обошелся району почти в 600 тысяч рублей.

Причем из государственного бюджета не брали ни копейки: проект реализовали за счет поступлений от транспортного налога и собственных средств Клецкого дорожно-строительного управления.