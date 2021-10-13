Игорь Петришенко: основная задача, которую мы сегодня обсуждали, – продолжение вакцинации

Новости Беларуси. Речь о здоровье 280 миллионов жителей планеты идет 13 октября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Забота о населении Содружества Независимых Государств – цель Совета по сотрудничеству в области здравоохранения.

В Минск приехали министры здравоохранения и главные санитарные врачи СНГ. Приглашены и специалисты международных организаций. Борьба с пандемией коронавируса – одна из основных тем. И в данной ситуации необходима согласованная работа на территории всего Содружества. Это подчеркнул заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко, встречаясь с участниками Совета.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Прошлись по повестке дня, она достаточно обширная. Наряду с ключевым аспектом вопроса ликвидации и борьбы с COVID-19 нашей совместной, согласованной, связанной в том числе и с коммуникацией, передвижением наших граждан, вопросами актуализации протоколов лечения этого заболевания, взаимного признания сертификатов о вакцинации, взаимного признания вакцин. Чтобы это была не только рыночная составляющая, но, в первую очередь, профилактическая. Об этом мы говорили. Сказали, что да, есть особые пути борьбы с COVID, и разные страны, с учетом рекомендации Всемирной организации здравоохранения, выбрали собственный аспект реализации. Жизнь показала, что путь, который выбрала Республика Беларусь, продемонстрировал его эффективность. Поэтому основная задача, которую мы сегодня обсуждали с руководителями профильных министерств, – это продолжение вакцинации, активное внедрение в рамках Содружества Независимых Государств приложения «Путешествую без COVID». И основные аспекты, которые сегодня будут обсуждены, связаны с совместным оперативным принятием тех или иных решений, самое главное – их эффективной реализации на практике.