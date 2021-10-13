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Александр Лукашенко: благодаря своевременно принятым мерам эпидситуация в СНГ находится под контролем

13 октября 2021 10:38
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Новости Беларуси. Речь о здоровье 280 миллионов жителей планеты идет 13 октября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Забота о населении Содружества Независимых Государств – цель Совета по сотрудничеству в области здравоохранения. Приветствие его участникам направил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко: благодаря своевременно принятым мерам эпидситуация в СНГ находится под контролем-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваш Совет играет важную роль в укреплении и расширении сотрудничества в сфере здравоохранения на всем пространстве СНГ и в сегодняшних непростых условиях коронавирусной пандемии на деле подтвердил свою востребованность. Благодаря своевременно принятым мерам, обмену опытом и научной информацией по COVID-19 санитарно-эпидемиологическая ситуация в государствах Содружества находится под контролем.

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# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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