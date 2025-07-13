Президент Ирана был ранен при атаке Израиля в Тегеране

Во время удара по зданию Совета нацбезопасности в Тегеране президент Ирана Масуд Пезешкиан и несколько чиновников получили легкие ранения при эвакуации. Израиль выпустил как минимум шесть ракет, а точность атаки может быть связана с работой шпионской сети. Об этом пишет ТАСС.

Конфликт начался 13 июня с атаки Израиля. Иран ответил менее чем через сутки. 22 июня США нанесли удары по иранским ядерным объектам, а 23 июня Иран ответил обстрелом авиабазы США в Катаре. 24 июня вступило в силу перемирие.

По официальным данным, с иранской стороны – 1 060 погибших и более 5 тысяч раненых.