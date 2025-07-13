Минлесхоз и Академия наук воспользуются спутниками для обнаружения пострадавших от урагана районов

Этим летом погода определенно преподносит нам сюрпризы, и весьма неприятные. Такие, как на этой неделе, когда на Беларусь обрушился мощный ураган и буквально наломал дров, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Невидимая для большинства катастрофа развернулась 9 и 10 июля в тиши лесов. По предварительным оценкам Минлесхоза, буйство ветра повалило около 2 тысяч гектаров леса. Эпицентр природной стихии пришелся на Могилевскую область, где сосредоточено свыше 90 % всех поврежденных лесных массивов страны. На месте разрушений сейчас работают почти все лесхозы региона. Их задача – буквально прощупать каждый метр хаоса. В Могилевском лесхозе, где стихия особенно постаралась, уже создан оперативный штаб.

Андрей Карась, первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:

Наша задача – выхватить эту деловую древесину, которая не потеряла свои качества. Для этого надо оперативно произвести разработку. Вот он, «участок прорыва», который достался работникам Круглянского лесхоза – целых 100 гектаров сплошного ветровала.

Дмитрий Кудин, лесничий Круглянского лесхоза:

Мы сегодня первый день здесь, а уже видим, как работают различные организации, люди. Где-то кто-то веточку тянет, где-то что-то подметает. Есть такое выражение «глаза боятся, а руки делают». Мы тоже приходим в лес, да, удивляемся, ужасаемся, ну а что делать? Нужно делать. 5 километров вглубь этого деревянного лабиринта и больше 30 поворотов. Из точек на цифровой карте постепенно вырисовывается периметр, где пройдут сплошные рубки.