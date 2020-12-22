Особенный второй день и «перерождение» невесты. Рассказываем про самобытные свадебные обряды

Новости Беларуси. Морочь – регион действительно уникальный. Свадебный обряд здесь отличался своей самобытностью, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Много поверий, например, связаны с водой. Так, невеста и свекровь мыли друг другу брови, чтобы породниться. А молодые должны были вычерпывать из ведра воду по три раза, а после переворачивать сосуд, чтобы в доме не было ссор. Каждая традиция словно готовила пару к совместной самостоятельной жизни.

Считается, что очень важным был второй день. Именно тогда происходило знакомство семей молодых людей. Все собирались вместе, пели песни и ближе узнавали друг друга. Интересно, что композиции, в основном, были тягучие и жалостливые, ведь девушку отдавали в чужую семью. Было множество символичных блюд и небольших обрядов.

Ирина Минец, художественный руководитель Морочского сельского Дома культуры:

Для нашай мясцовасці другі дзень вяселля быў асаблівы. Ёсць свае адрозненні ад іншых рэгіёнаў. Другі дзень вяселля ладзіўся ў хаце маладога. Раніцай, калі прачыналіся маладыя, у хаце быў яшчэ маладой, яны абавязкова праходзілі тры разы па сонцу кругом гэтых сталоў, якія засталіся пасля вяселля. Яны абавязкова праходзілі з абразам, а затым, калі выходзілі з хаты, маладая абавязкова была павінна пасядзець на каленях у маладога. Затым бралі пасцель хрышчоныя бацькі, і ўжо ўсе разам ехалі да хаты маладога. Там, канешне, сустракалі іх з песнямі, з танцамі, з вялікімі ўрачыстасцямі. І, канешне, выносілі стол, на якім стаяла крышка з-пад дзяжы, на ёй абавязкова ляжаў хлеб, гарэлка, мёд. Гэтым маці сустракала маладога, сваю нявестку і свайго сына.

Можно точно сказать, что с тридцатых годов костюм молодой обязательно был белым. Цвет символизировал чистоту и невинность девушки. Но без ярких акцентов в Морочанском крае не обошлось. Так невеста носила под фатой семь ярких лент. Столько же, сколько было у нее на юбке. Разных оттенков также могли быть цветочки на венке. Костюм получался действительно очень колоритный.

Ольга Пилецкая, методист по народному творчеству Клецкого районного центра культуры:

Дело в том, что даже если брать народный Морочанский костюм, он очень сильно отличался. Мне даже кажется, что его можно выделить из клецко-копыльского строя, потому что там тоже есть свои особенности. Там заложена цифра семь – семь ленточек, фартушек. В наряде молодой, если мы будем рассматривать, даже взять 40-е, юбка та же, как они и носили, рубашка та же, просто все белое. Семь ленточек на юбке беленьких, семь ленточек атласных на фартушке.

Еще особенность – носки. Они должны были торчать, массивные белые носочки. Самое интересное – обувь была – резиновые сапоги. Когда я говорила: «Да вы что, как в резиновых сапогах». Отвечали: «Ты ничего не понимаешь, ты просто не видела снега. А ты знаешь, какой раньше был снег? Первая модница была». Если имелись резиновые сапоги, они выходили замуж в резиновых сапогах. Костюм совсем отличается, это даже не платье.

Костюмы в свадебном обряде всегда играли особую роль. Интересно то, что на второй день свадьбы в Морочи невеста «перерождалась». То есть, из молодой девушки превращалась во взрослую женщину. Это было особым моментом. Фата сменялась на платок, белый цвет на яркий. Свадебный наряд девушке был уже не по статусу, поэтому существовал и второй костюм для гулянья.

Софья Ромашка, жительница агрогородка Морочь:

У маладога народжвалася ўжо жанчына. Ужо клала, якую пашые. Гэту я, як ішла замуж, я народжвалася ў гэтым. Пасля яна ж ужо малая была. А вален быў з кветачак. Дзяўчата называліся дружкі, яны хлопцам, якія браты, прышчэпвалі такія кветачкі, а хлопцы плацілі ім грошы за гэтыя кветачкі. Нараджалася? Гэта ў белым. Яна ўсё скідае, а ўжо народжваецца, у мяне была галубая юбка, а рубаха была гэтая. І платок завязваеш.

Старожилы также вспоминают, что отличить молодую на второй день свадьбы можно было по ключу на поясе. Этим ключом она закрывала свой свадебный наряд в сундуке, будто бы оставляя молодую жизнь в прошлом. Кстати, менялась при перерождении не только одежда. Взрослой женщине полагалась и взрослая прическа.

Ольга Пилецкая:

Вот когда уже девушка была на выданье, ее тоже надо было как-то обозначить, что она уже невеста. Сначала делили волосы на две части, это все делала сама девушка, никто ей не помогал. Еще такой элемент в прическе назывался по-местному «уплетник». Тоненькая веревочка таким образом вплеталась. Когда косы сплетены, очень интересный момент, их перекрещивали сзади. Волосы были длиннее, обычно заходили дальше, перекрещивали спереди.

Эти косы закрепляли гребешком. Дальше это все дело накрывалось лентой. Самое интересное – бусы. Описывают обычно перламутровые, чтобы блестели. Беленькие бусики. Морочанки обычно просто вот так завязывали. Есть еще в каждой местности свои особенности, как завязывалось.