Как будут работать медучреждения Минска в праздничные дни?

Новости Беларуси. Медицинские учреждения столицы изменят график работы в праздничные дни. Это касается больниц, поликлиник и аптек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, 25 декабря, 1 и 7 января они будут работать по графику праздничного дня. 27 декабря, 3 и 10 января – по графику выходного дня. В субботу, 16 января, в медучреждениях будет рабочий день.