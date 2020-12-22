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Как будут работать медучреждения Минска в праздничные дни?

22 декабря 2020 13:25
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Новости Беларуси. Медицинские учреждения столицы изменят график работы в праздничные дни. Это касается больниц, поликлиник и аптек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как будут работать медучреждения Минска в праздничные дни?-1

Так, 25 декабря, 1 и 7 января они будут работать по графику праздничного дня. 27 декабря, 3 и 10 января – по графику выходного дня. В субботу, 16 января, в медучреждениях будет рабочий день.

# Новый год # общество # Фотофакт

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