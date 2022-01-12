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«Люди чувствуют, что они не оставлены». Передвижной медкомплекс запустят в Логойском районе

12 января 2022 14:06
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Новости Беларуси. Повышение доступности и качества оказания медицинской помощи. Передвижной комплекс будет работать в Логойском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Люди чувствуют, что они не оставлены». Передвижной медкомплекс запустят в Логойском районе-1

Он предназначен для медобслуживания сельчан, которые живут в отдалении от Логойска. Оснащенный оборудованием автобус по графику будет приезжать на осмотры в населенные пункты. На месте будут проводить лечебные и диагностические манипуляции, а также вакцинацию.  

«Люди чувствуют, что они не оставлены». Передвижной медкомплекс запустят в Логойском районе-4

Юрий Будько, главный врач Логойской центральной районной больницы:  
Он необходим не только для медицинского обслуживания, но и охвата населения прививочной кампанией. Эти люди чувствуют, что они не оставлены. И у нас есть маленькие населенные пункты, где проживают 3-4 человека. И ясное дело, что медицина несколько удалена, хотя стандарты соблюдаются обслуживания населения. Но когда мы туда приедем и посмотрим этих людей, я думаю, они останутся довольны, и здравоохранение от этого выиграет.  

«Люди чувствуют, что они не оставлены». Передвижной медкомплекс запустят в Логойском районе-7

Комплекс прибудет в Логойский район в январе. И сразу приступят к работе. Определен водитель и медицинский персонал.  

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Юрий Будько # Фотофакт

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