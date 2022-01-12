«Люди чувствуют, что они не оставлены». Передвижной медкомплекс запустят в Логойском районе

Он предназначен для медобслуживания сельчан, которые живут в отдалении от Логойска. Оснащенный оборудованием автобус по графику будет приезжать на осмотры в населенные пункты. На месте будут проводить лечебные и диагностические манипуляции, а также вакцинацию.

Юрий Будько, главный врач Логойской центральной районной больницы:

Он необходим не только для медицинского обслуживания, но и охвата населения прививочной кампанией. Эти люди чувствуют, что они не оставлены. И у нас есть маленькие населенные пункты, где проживают 3-4 человека. И ясное дело, что медицина несколько удалена, хотя стандарты соблюдаются обслуживания населения. Но когда мы туда приедем и посмотрим этих людей, я думаю, они останутся довольны, и здравоохранение от этого выиграет.