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Валерий Иванов: здравоохранение в Беларуси – это приоритетное направление под контролем главы государства

12 января 2022 14:06
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Новости Беларуси. Современное оборудование в сочетании с информационными технологиями. Как результат – качественная и своевременная диагностика заболеваний. Многопрофильный медицинский комплекс открыли в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Иванов: здравоохранение в Беларуси – это приоритетное направление под контролем главы государства-1

Валерий Иванов, управляющий делами Президента Беларуси:
Здравоохранение в стране – это приоритетное направление под контролем главы государства. Очень серьезный спрос за выполнение тех программ, которые утверждены и по результатам которых делается вывод о работе местных властей.

Прием пациентов центр начнет уже на следующей неделе. Для удобства людей вносятся корректировки в работу городского транспорта.

Подробнее о медицинском комплексе читайте здесь.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Валерий Иванов # Александр Лукашенко # Фотофакт

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