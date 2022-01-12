Валерий Иванов: здравоохранение в Беларуси – это приоритетное направление под контролем главы государства

Новости Беларуси. Современное оборудование в сочетании с информационными технологиями. Как результат – качественная и своевременная диагностика заболеваний. Многопрофильный медицинский комплекс открыли в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Иванов, управляющий делами Президента Беларуси:

Здравоохранение в стране – это приоритетное направление под контролем главы государства. Очень серьезный спрос за выполнение тех программ, которые утверждены и по результатам которых делается вывод о работе местных властей.

Прием пациентов центр начнет уже на следующей неделе. Для удобства людей вносятся корректировки в работу городского транспорта.