Прямой эфир

Министр юстиции: на территории бывшего Советского Союза наиболее обеспечен общественный порядок в Беларуси

11 августа 2022 11:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Дисциплина и порядок на местах – основа дальнейшего развития страны. Это заявил министр юстиции в ходе расширенного заседания коллегии ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр юстиции: на территории бывшего Советского Союза наиболее обеспечен общественный порядок в Беларуси-1

Сергей Хоменко отметил, что разговор в формате откровенного диалога сотрудников всей вертикали, а также представителей заинтересованных структур позволил четко определить как положительные, так и отрицательные моменты выполнения поручений главы государства. В том числе оценили состояние нормативно-правовой базы, реализацию решений судов и исполнительных органов.

Министр юстиции: на территории бывшего Советского Союза наиболее обеспечен общественный порядок в Беларуси-4

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:
Экономика – основа деятельности и основа нашего будущего. Роль и место в этом экономическом развитии должен понимать каждый из представителей Министерства юстиции. Когда человек просвещен в правовом отношении, он защищен от различного рода угроз, в том числе криминального характера. То состояние нашего общества, которое есть на сегодняшний день, – бесценно. Потому что на территории бывшего Советского Союза наиболее обеспечен общественный порядок и законопослушание населения в Республике Беларусь.

Министр юстиции: на территории бывшего Советского Союза наиболее обеспечен общественный порядок в Беларуси-7

Особое внимание уделили правовому просвещению граждан. По оценке международных экспертов, Беларусь лидирует среди стран СНГ по открытости законодательной системы.

# Государственная политика # общество # Сергей Хоменко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мошенники предлагают свидание в театре – в Беларуси новая волна киберпреступлений
11 августа 2022 11:14

Мошенники предлагают свидание в театре – в Беларуси новая волна киберпреступлений

Генпрокурор Беларуси просит признать BYPOL террористической организацией
11 августа 2022 11:03

Генпрокурор Беларуси просит признать BYPOL террористической организацией

В Минской области намолотили 1 миллион тонн зерна
11 августа 2022 10:49

В Минской области намолотили 1 миллион тонн зерна