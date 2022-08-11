Министр юстиции: на территории бывшего Советского Союза наиболее обеспечен общественный порядок в Беларуси

Сергей Хоменко отметил, что разговор в формате откровенного диалога сотрудников всей вертикали, а также представителей заинтересованных структур позволил четко определить как положительные, так и отрицательные моменты выполнения поручений главы государства. В том числе оценили состояние нормативно-правовой базы, реализацию решений судов и исполнительных органов.

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:

Экономика – основа деятельности и основа нашего будущего. Роль и место в этом экономическом развитии должен понимать каждый из представителей Министерства юстиции. Когда человек просвещен в правовом отношении, он защищен от различного рода угроз, в том числе криминального характера. То состояние нашего общества, которое есть на сегодняшний день, – бесценно. Потому что на территории бывшего Советского Союза наиболее обеспечен общественный порядок и законопослушание населения в Республике Беларусь.