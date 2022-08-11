Министр юстиции: на территории бывшего Советского Союза наиболее обеспечен общественный порядок в Беларуси

Новости Беларуси. Дисциплина и порядок на местах – основа дальнейшего развития страны. Это заявил министр юстиции в ходе расширенного заседания коллегии ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Дисциплина и порядок на местах – основа дальнейшего развития страны. Это заявил министр юстиции в ходе расширенного заседания коллегии ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сергей Хоменко отметил, что разговор в формате откровенного диалога сотрудников всей вертикали, а также представителей заинтересованных структур позволил четко определить как положительные, так и отрицательные моменты выполнения поручений главы государства. В том числе оценили состояние нормативно-правовой базы, реализацию решений судов и исполнительных органов.
Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:
Экономика – основа деятельности и основа нашего будущего. Роль и место в этом экономическом развитии должен понимать каждый из представителей Министерства юстиции. Когда человек просвещен в правовом отношении, он защищен от различного рода угроз, в том числе криминального характера. То состояние нашего общества, которое есть на сегодняшний день, – бесценно. Потому что на территории бывшего Советского Союза наиболее обеспечен общественный порядок и законопослушание населения в Республике Беларусь.
Особое внимание уделили правовому просвещению граждан. По оценке международных экспертов, Беларусь лидирует среди стран СНГ по открытости законодательной системы.