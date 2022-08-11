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Мошенники предлагают свидание в театре – в Беларуси новая волна киберпреступлений

11 августа 2022 11:14
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Новости Беларуси. В Беларуси новый вид интернет-мошенничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как работает схема, рассказали в МВД.

Мошенники предлагают свидание в театре – в Беларуси новая волна киберпреступлений-1

Своих жертв махинаторы ищут на популярных форумах знакомств. Под несуществующими именами и чужими фотографиями IT-преступники предлагают свидание в театре или кино и просят оплатить билеты в режиме онлайн, предоставляя ссылки на сайты. Цифровые платформы оказываются подделками. При сохранении на них реквизитов платежных карт у мошенников появляется возможность завладеть деньгами плательщиков.

От действий киберпреступников пострадали уже около сотни жителей разных регионов. Чтобы избежать обмана, правоохранители рекомендуют самостоятельно открывать онлайн-платформы нужных ресурсов, а не переходить по ссылкам, которые присылают незнакомые люди.

# Интернет-мошенничество # общество # Фотофакт

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