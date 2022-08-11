В Минской области намолотили 1 миллион тонн зерна

Василий Сысоев, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

Все понимаем, что для нас это промежуточный результат. Жатва продолжается. Сегодня мы получаем урожайность 44 центнера с гектара. Это 8 центнеров в плюс к уровню прошлого года. Погода нам позволяет работать, все вопросы решены, поэтому аграрии Минщины будут продолжать эту работу дальше.