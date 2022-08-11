В Минской области намолотили 1 миллион тонн зерна
Новости Беларуси. Золотой миллион Минской области. Аграрии региона преодолели важный рубеж по намолоту зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К 11 августа обработано свыше 50 % посевной площади. И хлеборобы продолжают трудиться на общереспубликанский каравай. В нынешнем сезоне урожайность зерновых значительно выше прошлогодней, что позволяет рассчитывать на богатый урожай.
Василий Сысоев, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:
Все понимаем, что для нас это промежуточный результат. Жатва продолжается. Сегодня мы получаем урожайность 44 центнера с гектара. Это 8 центнеров в плюс к уровню прошлого года. Погода нам позволяет работать, все вопросы решены, поэтому аграрии Минщины будут продолжать эту работу дальше.
Уборочная кампания – работа командная. Чтобы убрать зерно качественно и в максимально сжатые сроки, аграрии южных районов оказывают помощь своим коллегам на севере. Три района области перебросили свою технику и специалистов. В регионе рассчитывают ускорить темпы жатвы. Благоволит хлеборобам и погода.