Генпрокурор Беларуси просит признать BYPOL террористической организацией

Объединение создано в октябре 2020 года на территории Польши по инициативе бывших сотрудников правоохранительных органов Беларуси. Установлено, что его организаторы вербуют людей в ряды террористов. Конечной целью деятельности BYPOL декларируется насильственное изменение конституционного строя Беларуси.

Новости Беларуси. BYPOL могут признать террористической организацией. Соответствующее заявление в Верховный суд направлено генеральным прокурором Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анжелика Курчак, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:

На информационных ресурсах организации публикуются материалы о технологиях изготовления и использования взрывчатых веществ и оружия, тактике оказания силового сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. В закрытых чатах осуществляются детальная проработка и планирование акций террористической и экстремистской направленности. Деятельность BYPOL способствовала совершению в стране актов терроризма, а также других преступлений экстремистской направленности.

Противоправная деятельность BYPOL подтверждается и материалами уголовных дел о совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений.