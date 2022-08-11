Прямой эфир

Генпрокурор Беларуси просит признать BYPOL террористической организацией

11 августа 2022 11:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. BYPOL могут признать террористической организацией. Соответствующее заявление в Верховный суд направлено генеральным прокурором Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объединение создано в октябре 2020 года на территории Польши по инициативе бывших сотрудников правоохранительных органов Беларуси. Установлено, что его организаторы вербуют людей в ряды террористов. Конечной целью деятельности BYPOL декларируется насильственное изменение конституционного строя Беларуси.

Генпрокурор Беларуси просит признать BYPOL террористической организацией-1

Анжелика Курчак, официальный представитель Генеральной прокуратуры Беларуси:
На информационных ресурсах организации публикуются материалы о технологиях изготовления и использования взрывчатых веществ и оружия, тактике оказания силового сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. В закрытых чатах осуществляются детальная проработка и планирование акций террористической и экстремистской направленности. Деятельность BYPOL способствовала совершению в стране актов терроризма, а также других преступлений экстремистской направленности.

Противоправная деятельность BYPOL подтверждается и материалами уголовных дел о совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

# Прокуратура Беларуси # общество # Анжелика Курчак # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минской области намолотили 1 миллион тонн зерна
11 августа 2022 10:49

В Минской области намолотили 1 миллион тонн зерна

Лукашенко: выпал хороший шанс создать собственную портовую инфраструктуру, Россия открыла для нас двери
11 августа 2022 10:39

Лукашенко: выпал хороший шанс создать собственную портовую инфраструктуру, Россия открыла для нас двери

В чём особенность уборки подсолнухов и как из семечек отжимают масло? Раскрыли секреты производства
11 августа 2022 10:30

В чём особенность уборки подсолнухов и как из семечек отжимают масло? Раскрыли секреты производства