«Женщины уживаются гораздо проще в мужских коллективах». Как найти общий язык с коллегами?

На работе мы проводим большую часть своего времени. Поэтому очень важно следить за атмосферой в коллективе. Взлеты и падения, проходят бок о бок с коллегами. И хорошо, если вам удалось найти общий язык, а что если нет? Ведь у мужчин и женщин разные подходы к делу.

Марина Лазарь:

До этого я работала в мужском коллективе, в принципе, очень комфортно, интересно. У нас своя логика женская, у них мужская, но обо всем можно договориться, без паники и истерики, не применяя всякие женские штучки, мужчины это уважают. Виктория Протас, психолог:

Женщины уживаются гораздо проще в мужских коллективах. Но мужской коллектив крайне трудно принимает к себе женщин. Для тех, кто волей-неволей оказался в женском коллективе, вопрос комфортного пребывания в этом «царстве» чрезвычайно актуальный.

Виктория Протас:

Когда вы приходите в женский коллектив, постарайтесь не выделять никого из этого круга, быть приветливым. Но не допускать такой ситуации, чтобы люди могли вам сесть на голову. Здесь вот момент, проверяются ваши границы. Большой вопрос, который возникает у мужчины в женском коллективе, – это сплетни. Постарайтесь быть вне этих обсуждений, нейтральными. Когда вы общаетесь с женщинами, сотрудницами, прежде всего видеть в них женщин. С выбором подходящей одежды проблем возникает не меньше, чем с манерой общаться. Психологи отметили, что женщины, которые постоянно находятся в зоне пристального мужского внимания, сильно переживают по поводу своего внешнего вида. Между тем, мужская аудитория увлечена работой и просто не способна заметить новую стрижку, стильный макияж и изысканные украшения.

Виктория Барздыко, астролог:

За мужскую энергию отвечает планета Марс, как раз Марс отвечает за знак зодиака Овен, женщины Овны часто работают в мужских профессиях. И женщины, которые работают в сугубо мужских коллективах, их притягивает туда. Они не ловят мужскую энергетику, они сами ее уже имеют. Виктория Протас:

Почему мужчины трудно принимают женщин в свой коллектив? Потому что у мужчин идет внутривидовая конкуренция. Есть же разные профессии. Женщина становится очень жесткая, от нее ждут этой жесткости. Постарайтесь не играть какую-то определенную роль: женщина-мама, женщина-друг. Рекомендуют просто быть хорошим профессионалом.