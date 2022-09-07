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«Поражают и сами грозди, и их размер, и форма ягоды». Где в Беларуси выращивают уникальные сорта винограда?

07 сентября 2022 15:25
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Новости Беларуси. От рубиново-красных до медово-желтых. На юге Беларуси собирают урожай винограда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его выращивают как на больших плантациях, так и на частных подворьях.

«Поражают и сами грозди, и их размер, и форма ягоды». Где в Беларуси выращивают уникальные сорта винограда?-1

Александр Дубовский занимается разведением ягоды 15 лет. Начинал с пяти сортов, сегодня на семи сотках выращивает около 130 элитных. В изменившемся климате плоды как следует выспевают, наливаются соком и сахаром.

«Поражают и сами грозди, и их размер, и форма ягоды». Где в Беларуси выращивают уникальные сорта винограда?-4

Александр Дубовский, виноградарь:
Это один из любимчиков, потому что сорт называется «Дубовский розовый», а у меня фамилия Дубовский. Как же его не любить? Грозди начинаются весом от 700-800 грамм, максимальная гроздь, насколько я помню, в условиях Беларуси была порядка 3,5 килограмма.

«Поражают и сами грозди, и их размер, и форма ягоды». Где в Беларуси выращивают уникальные сорта винограда?-7

В Беларуси комфортнее всего ранним и ультраранним сортам винограда. Уход за капризной культурой требует много труда и времени. Для виноградарей сезон длится 10 месяцев в году, начиная от укоренения черенков до укрывания лозы на зимовку. Если соблюдать технологию, будет чем удивить покупателей.

«Поражают и сами грозди, и их размер, и форма ягоды». Где в Беларуси выращивают уникальные сорта винограда?-10

Петр Ванюк, председатель клуба «Виноград Гомельщины»:
На первых выставках у людей был изумленный взгляд, люди старались потрогать их руками и убедиться, что это не муляж, не восковые фигуры, а действительно настоящий виноград. Самый интересный вопрос был: а откуда вы его привезли? Мы старались доказать, что это именно виноград с наших участков, с нашего подворья, с наших виноградников. Поражают и сами грозди, и их размер, и форма ягоды.

«Поражают и сами грозди, и их размер, и форма ягоды». Где в Беларуси выращивают уникальные сорта винограда?-13

Столовые, технические и универсальные сорта винограда можно будет увидеть и продегустировать на фестивале «Грозди Гомеля», который на этих выходных, 10-11 сентября, пройдет в областном центре. О своем участии заявили более 30 фермеров и любителей со всей Беларуси.

# Растения и цветы # общество # Петр Ванюк # Александр Дубовский # Фотофакт

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