«Поражают и сами грозди, и их размер, и форма ягоды». Где в Беларуси выращивают уникальные сорта винограда?

Новости Беларуси. От рубиново-красных до медово-желтых. На юге Беларуси собирают урожай винограда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его выращивают как на больших плантациях, так и на частных подворьях.

Александр Дубовский занимается разведением ягоды 15 лет. Начинал с пяти сортов, сегодня на семи сотках выращивает около 130 элитных. В изменившемся климате плоды как следует выспевают, наливаются соком и сахаром.

Александр Дубовский, виноградарь:

Это один из любимчиков, потому что сорт называется «Дубовский розовый», а у меня фамилия Дубовский. Как же его не любить? Грозди начинаются весом от 700-800 грамм, максимальная гроздь, насколько я помню, в условиях Беларуси была порядка 3,5 килограмма.

В Беларуси комфортнее всего ранним и ультраранним сортам винограда. Уход за капризной культурой требует много труда и времени. Для виноградарей сезон длится 10 месяцев в году, начиная от укоренения черенков до укрывания лозы на зимовку. Если соблюдать технологию, будет чем удивить покупателей.

Петр Ванюк, председатель клуба «Виноград Гомельщины»:

На первых выставках у людей был изумленный взгляд, люди старались потрогать их руками и убедиться, что это не муляж, не восковые фигуры, а действительно настоящий виноград. Самый интересный вопрос был: а откуда вы его привезли? Мы старались доказать, что это именно виноград с наших участков, с нашего подворья, с наших виноградников. Поражают и сами грозди, и их размер, и форма ягоды.