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Министр сельского хозяйства: выросла экспортная выручка, благодаря этому выросла зарплата

23 ноября 2021 17:12
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Новости Беларуси. Экспорт и обеспечение наших людей продовольствием – белорусская сельхозстратегия. Об этом Александр Лукашенко заявил 23 ноября, принимая с докладом министра сельского хозяйства и курирующего эту сферу вице-премьера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр сельского хозяйства: выросла экспортная выручка, благодаря этому выросла зарплата-1

Иван Крупко и Александр Субботин доложили Президенту о предварительных результатах сезона. К этому моменту выполнены практически все основные полевые задачи: уборка зерновых и кукурузы, льна и картофеля. Положение дел в аграрной отрасли Президент традиционно рассматривает до мелочей. Сегодня Александра Лукашенко в первую очередь интересовали планы. Продовольственная безопасность, экспортный потенциал и ценообразование. Президент обозначил стратегию для отрасли.

Президент Беларуси: мне главное, чтобы люди могли купить продукты питания, люди должны быть одеты и накормлены. Подробнее здесь.

Министр сельского хозяйства: выросла экспортная выручка, благодаря этому выросла зарплата-4

Что касается аграрной тактики, здесь Президент отметил уже известные специалистам потребности села: ремонт техники, повышение плодородия почв, заготовка кормов. Кроме того, глава государства напомнил об экспериментальных технологичных хозяйствах, как например комплекс «Устье» в Оршанском районе. Эффективны ли такие интеграционные сельхозпроекты? Александр Лукашенко обещал в скором времени проверить это лично. Отдельно глава государства обратил внимание на содержание животных. Падеж скота – табу для белорусских предприятий.

Александр Лукашенко потребовал не допускать падежа скота: «Здесь надо каленым железом вырезать все недостатки». Подробнее здесь.

Министр сельского хозяйства: выросла экспортная выручка, благодаря этому выросла зарплата-7

В целом для сельского хозяйства этот год сложился неплохо, выросли прибыль и рентабельность. За 9 месяцев экспорт достиг отметки в 4,7 миллиарда долларов (это выше уровня 2020 года).

Министр сельского хозяйства: выросла экспортная выручка, благодаря этому выросла зарплата-10

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Объем производства продукции в растениеводстве и животноводстве на 100 % обеспечит потребление внутреннего рынка и загрузку перерабатывающих предприятий под полную потребность. Естественно, сформировался экспортный потенциал высокий. Естественно, от этого сформировалась выручка в целом, она составила 12,2 миллиарда рублей и выросла на 114 %. Это дало возможность обеспечить рост заработной платы на 112 %. В целом зарплата выросла и составила 984 рубля, а самая высокая – в Минской области – 1 100 рублей.

Александр Субботин: дефицита точно не будет, а вот роста цен не избежать. Подробнее здесь.

# Зарплаты в Беларуси # общество # Иван Крупко # Александр Лукашенко # Александр Субботин # Фотофакт

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