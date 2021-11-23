Министр сельского хозяйства: выросла экспортная выручка, благодаря этому выросла зарплата

Новости Беларуси. Экспорт и обеспечение наших людей продовольствием – белорусская сельхозстратегия. Об этом Александр Лукашенко заявил 23 ноября, принимая с докладом министра сельского хозяйства и курирующего эту сферу вице-премьера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Крупко и Александр Субботин доложили Президенту о предварительных результатах сезона. К этому моменту выполнены практически все основные полевые задачи: уборка зерновых и кукурузы, льна и картофеля. Положение дел в аграрной отрасли Президент традиционно рассматривает до мелочей. Сегодня Александра Лукашенко в первую очередь интересовали планы. Продовольственная безопасность, экспортный потенциал и ценообразование. Президент обозначил стратегию для отрасли. Президент Беларуси: мне главное, чтобы люди могли купить продукты питания, люди должны быть одеты и накормлены. Подробнее здесь.

Что касается аграрной тактики, здесь Президент отметил уже известные специалистам потребности села: ремонт техники, повышение плодородия почв, заготовка кормов. Кроме того, глава государства напомнил об экспериментальных технологичных хозяйствах, как например комплекс «Устье» в Оршанском районе. Эффективны ли такие интеграционные сельхозпроекты? Александр Лукашенко обещал в скором времени проверить это лично. Отдельно глава государства обратил внимание на содержание животных. Падеж скота – табу для белорусских предприятий. Александр Лукашенко потребовал не допускать падежа скота: «Здесь надо каленым железом вырезать все недостатки». Подробнее здесь.

В целом для сельского хозяйства этот год сложился неплохо, выросли прибыль и рентабельность. За 9 месяцев экспорт достиг отметки в 4,7 миллиарда долларов (это выше уровня 2020 года).