Военные Литвы смогли вытащить из болота американский броневик

Американский военный бронированный эвакуатор M88 Hercules был вытащен на берег после аварии, случившейся недалеко от литовского полигона в Пабраде. Об этом пишет ТАСС.

По словам министра обороны Литвы Довиле Шакалене, процесс буксировки, начавшийся в понедельник, занял 4,5 часа. 70-тонная машина оказалась под водой на глубине четырех метров и на двух метрах илистого грунта.