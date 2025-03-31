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Военные Литвы смогли вытащить из болота американский броневик

31 марта 2025 07:26
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Американский военный бронированный эвакуатор M88 Hercules был вытащен на берег после аварии, случившейся недалеко от литовского полигона в Пабраде. Об этом пишет ТАСС.

По словам министра обороны Литвы Довиле Шакалене, процесс буксировки, начавшийся в понедельник, занял 4,5 часа. 70-тонная машина оказалась под водой на глубине четырех метров и на двух метрах илистого грунта. 

Военные Литвы смогли вытащить из болота американский броневик-1

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

В настоящее время она находится на суше, и военные полицейские Литвы и американские специалисты осматривают место происшествия. Детали пока не разглашаются. 

Ранее M88, задействованный в учениях, пропал без вести вместе с экипажем.

После проведения поисково-спасательных работ он был обнаружен в болоте, полностью покрытом илом. Предполагается, что внутри могли находиться погибшие военнослужащие.

# техника # Армия # Оружие и боеприпасы

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