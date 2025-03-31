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В Минске презентовали выставочный проект и книгу «Беларусь единая и непобедимая. Три войны»

31 марта 2025 07:15
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«Беларусь единая и непобедимая. Три войны» – выставочный проект и книгу презентовали в Минске. Экспозиция создана Национальным историческим музеем совместно с лауреатом премии «За духовное возрождение» Владимиром Лиходедовым. Проект посвящен трагическим страницам истории нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске презентовали выставочный проект и книгу «Беларусь единая и непобедимая. Три войны»-2

Война с Наполеоном 1812 года, Первая мировая и Великая Отечественная нанесли большой урон белорусским землям и жителям. На страницах книги и стендах – страдания и боль людей, а также Победа и единство народа. Всего на выставке более тысячи уникальных экспонатов. Посетители могут увидеть оригинальные литографии участника наполеоновских походов, художника-баталиста. Отдельное место в экспозиции занимают фотографии. Они передают облик белорусских городов до войны, разрушения после немецких бомбардировок и современный вид восстановленных населенных пунктов.

В Минске презентовали выставочный проект и книгу «Беларусь единая и непобедимая. Три войны»-4

Владимир Лиходедов, автор выставки и книги «Беларусь единая и непобедимая. Три войны», лауреат премии Президента Беларуси «За духовное возрождение»:
Мы хотели истоки этой Победы показать. Откуда взялся дух патриотизма? Ведь смотрите, отцы, деды героев Великой Отечественной войны, они же были героями Первой мировой войны. А деды, прадеды героев Первой мировой были героями войны 1812 года. Поэтому дух, преемственность поколений идет нашего белорусского народа.

В Минске презентовали выставочный проект и книгу «Беларусь единая и непобедимая. Три войны»-6

Открытие выставки стало символичным моментом для молодых сотрудников столичного управления Следственного комитета. Во время мероприятия офицеры принесли присягу на верность Родине.

В Минске презентовали выставочный проект и книгу «Беларусь единая и непобедимая. Три войны»-8

Евгений Архиреев, начальник управления Следственного комитета Беларуси по Минску:
Эти выставки помогают сохранить историческую память, не допустить искажения ее в сознании молодых сотрудников, посетителей управления, наших коллег из других правоохранительных органов. Поэтому крайне важно сегодняшний ритуал провести в сердце исторического музея – на выставке, посвященной в том числе 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

После торжественной церемонии сотрудники Следственного комитета получили в подарок книгу «Беларусь единая и непобедимая. Три войны», ознакомились с экспозицией.

# Выставка # Следственный комитет Республики Беларусь

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