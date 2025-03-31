В Минске презентовали выставочный проект и книгу «Беларусь единая и непобедимая. Три войны»

«Беларусь единая и непобедимая. Три войны» – выставочный проект и книгу презентовали в Минске. Экспозиция создана Национальным историческим музеем совместно с лауреатом премии «За духовное возрождение» Владимиром Лиходедовым. Проект посвящен трагическим страницам истории нашей страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Война с Наполеоном 1812 года, Первая мировая и Великая Отечественная нанесли большой урон белорусским землям и жителям. На страницах книги и стендах – страдания и боль людей, а также Победа и единство народа. Всего на выставке более тысячи уникальных экспонатов. Посетители могут увидеть оригинальные литографии участника наполеоновских походов, художника-баталиста. Отдельное место в экспозиции занимают фотографии. Они передают облик белорусских городов до войны, разрушения после немецких бомбардировок и современный вид восстановленных населенных пунктов.

Владимир Лиходедов, автор выставки и книги «Беларусь единая и непобедимая. Три войны», лауреат премии Президента Беларуси «За духовное возрождение»: Мы хотели истоки этой Победы показать. Откуда взялся дух патриотизма? Ведь смотрите, отцы, деды героев Великой Отечественной войны, они же были героями Первой мировой войны. А деды, прадеды героев Первой мировой были героями войны 1812 года. Поэтому дух, преемственность поколений идет нашего белорусского народа.

Открытие выставки стало символичным моментом для молодых сотрудников столичного управления Следственного комитета. Во время мероприятия офицеры принесли присягу на верность Родине.

Евгений Архиреев, начальник управления Следственного комитета Беларуси по Минску:

Эти выставки помогают сохранить историческую память, не допустить искажения ее в сознании молодых сотрудников, посетителей управления, наших коллег из других правоохранительных органов. Поэтому крайне важно сегодняшний ритуал провести в сердце исторического музея – на выставке, посвященной в том числе 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

После торжественной церемонии сотрудники Следственного комитета получили в подарок книгу «Беларусь единая и непобедимая. Три войны», ознакомились с экспозицией.