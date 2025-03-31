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Финансирование оборонной области спровоцировало кризис здравоохранения в Литве

31 марта 2025 07:31
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В Литве кризис здравоохранения спровоцирован тем, что все средства направляются на оборону, а налоги перестали быть гарантией благополучия населения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финансирование оборонной области спровоцировало кризис здравоохранения в Литве-2

Граждане вынуждены оплачивать решение проблем со здоровьем из своего кармана. Расходы населения на здравоохранение в Литве уже достигли 32 % – а это в два раза больше, чем рекомендует ВОЗ. Власти попытались решить проблему финансирования медицины, повысив налоги. Изменения касаются представителей бизнеса, а также обычных граждан, которым планируют увеличить подоходный налог до 30 %. Теперь же, как заявил министр финансов Литвы, все дополнительные поступления решено направить на оборону.

# Кризис в ЕС

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