Финансирование оборонной области спровоцировало кризис здравоохранения в Литве

В Литве кризис здравоохранения спровоцирован тем, что все средства направляются на оборону, а налоги перестали быть гарантией благополучия населения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Граждане вынуждены оплачивать решение проблем со здоровьем из своего кармана. Расходы населения на здравоохранение в Литве уже достигли 32 % – а это в два раза больше, чем рекомендует ВОЗ. Власти попытались решить проблему финансирования медицины, повысив налоги. Изменения касаются представителей бизнеса, а также обычных граждан, которым планируют увеличить подоходный налог до 30 %. Теперь же, как заявил министр финансов Литвы, все дополнительные поступления решено направить на оборону.