С заботой о пациентах. В центральной больнице Лепеля обновили детское отделение. 31 марта оно принимает до 15 человек одновременно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После ремонта возросло количество одноместных палат. Доступнее стал физиокабинет, он не только переехал на этаж, но и поменял внешний вид. Ремонтные работы в корпусе прошли максимально быстро – понадобилось всего три с половиной месяца.

Алексей Прокофьев, главный врач Лепельской центральной районной больницы: Ремонт в детском отделении проводился по поручению министра здравоохранения. В чем отличие от других ремонтов, выполнялся ремонт хозспособом. Половину ремонта делали мы своими силами, а половину – подрядная организация. Все, что видно за моей спиной, сделано нашими силами. Около 700 квадратов мы выполнили сами.

Заменили все коммуникации, обновили материально-техническую базу, поставили новые кровати и другую мебель. Детям стало комфортнее, а это главное, ведь они в большей степени нуждаются в заботе и внимании.

Ольга Щербик заведующая педиатрическим отделением Лепельской центральной районной больницы:

Созданы условия, комфортные для детей и мам. В отделение дети госпитализируются с момента новорожденности и до 18 лет. Дети, которые с 5 лет, они без мам, поэтому дополнительно для медсестер есть такая обязанность – помогать и ухаживать за детками.

Лепельская больница на протяжении нескольких лет входила в тройку лучших районных в Витебской области. Секрет успеха – качественное медицинское оборудование и квалифицированные специалисты.