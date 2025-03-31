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В Польше обсуждается возможность возвращения обязательной военной службы

31 марта 2025 07:23
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В Польше обсуждается возможность возвращения обязательной военной службы. Это необходимо для увеличения количества резервистов до 7 миллионов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше обсуждается возможность возвращения обязательной военной службы-2

Без призыва невозможно достичь такого показателя. Стоит отметить, что Польша отказалась от всеобщей воинской повинности в 2010 году. Сейчас базовая подготовка солдата занимает 40 дней, а Вооруженные силы страны насчитывают всего около полумиллиона военных при населении чуть менее 38 миллионов. В связи с таким удручающим состоянием польской армии, премьер-министр Дональд Туск в марте анонсировал создание программы подготовки военнослужащих к возможным боевым действиям.

# Международная политика

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