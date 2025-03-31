К полевым работам присоединились межрайонные механизированные отряды

От посевной до уборочной мощные подразделения готовы поддержать аграриев на всех этапах. Сейчас активно приступили к севу. Работают без остановок, в том числе в выходные, чтобы сделать все вовремя, оперативно и качественно. Спрос на услуги высок – ни одна единица техники не стоит без дела. Механизаторы дополнительно по программе вторичного рынка восстанавливают сельхозтехнику, которая давно не эксплуатируется, и используют ее в полях. В эти дни в полях подкармливают озимые зерновые и рапс, проводят вспашку, закрытие влаги, вносят удобрения. Продолжается сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. График выполняется со значительным опережением, рекорд прошлого года уже побит.