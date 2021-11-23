Александр Субботин: дефицита точно не будет, а вот роста цен не избежать

Новости Беларуси. Дефицита продовольствия у белорусов точно не будет. А вот с повышением цен разобраться не так просто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тенденция общемировая, однако для жителей страны правительство постарается максимально сдерживать рост цен допустимыми инструментами.

Александр Субботин, заместитель премьер-министра Беларуси:

Дефицита не будет – это 100 %. Потому что мы производим в разы больше, чем нам нужно. Что касается роста цен, мы не избежим этого объективно, потому что мировая конъюнктура растет. Если мы начинаем перекрывать, как-то душить цены на внутреннем рынке, а более интересна будет цена в Российской Федерации, те же люди будут покупать в магазине и автобусами, машинами легковыми вывозить туда товар. То есть переток будет в любом случае. Границы как таковой же у нас нет в Союзном государстве.

Удобрения растут, импортные товары, какие-то запчасти, какие-то составляющие. То есть все объективно растет, но есть большое количество механизмов, как нивелировать все эти скачки. Это и адресная поддержка малоимущих слоев, это и где-то ограничение маржинальности товара, где-то ограничение рентабельности торговых сетей. Министр сельского хозяйства: выросла экспортная выручка, благодаря этому выросла зарплата. Подробнее здесь.