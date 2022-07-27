Министр промышленности: будем обсуждать поставку в Нигерию около 1000 тракторов

Новости Беларуси. Беларусь намерена наращивать экспорт в страны Азии и Ближнего Востока. Эта тема стала ключевой во время совещания в правительстве. Рынки стран дальней дуги – перспективное для нас направление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас стоит задача по переориентации поставок продукции в объеме не менее 16 миллиардов долларов, которую ранее мы направляли в страны западной Европы. Значительную часть выпавшего экспорта планируется перенаправить, в том числе, на рынки стратегического партнера – России. За пять месяцев поставки в российские регионы выросли более чем на 17 %. Кроме этого, необходимо увеличить свое присутствие в дружественных нам азиатских странах – Китае, Индии, Вьетнаме, Индонезии. Также экспорт наращивается на Африканский континент. Реализованы крупные поставки техники в Зимбабве. В 2022 году предприятия Минпрома отправили уже 1 400 сельскохозяйственных машин.

Петр Пархомчик, министр промышленности Республики Беларусь:

Очень хорошие предпосылки по Нигерии. Притом опытная партия – 63 трактора – отгружается в ближайшие дни. Ну и обсуждается вопрос по приезду министра сельского хозяйства, который планирует свой визит буквально в ближайшее время организовать в Республику Беларусь, будем обсуждать поставку около 1 000 тракторов.