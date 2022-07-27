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В Витебске прошла демонстрация-показ школьной формы

27 июля 2022 10:58
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Новости Беларуси. Витебск 27 июля превратился в столицу fashion-индустрии. В городе прошла демонстрация-показ школьной формы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске прошла демонстрация-показ школьной формы-1

Коллекцию представили отечественные производители «Беллегпрома», а также частные компании. Палитра одежды разнообразна – рубашки, жилетки, кардиганы, брюки и юбки. В качестве ценителей модных направлений выступили директора школ и руководители управления образования Витебской области. Ведь именно они должны определиться с формой и остановиться на общей концепции уже с родителями.

В Витебске прошла демонстрация-показ школьной формы-3

Елена Богданович, первый заместитель начальника главного управления по образованию Витебского облисполкома:
Определяет само учреждение образования, то есть учащиеся, родители, педагоги. И на этом объединяющем элементе будет наноситься логотип учреждения либо эмблема данного учреждения образования. Это вводится для того, чтобы учащиеся выглядели как одна команда, гордились учреждением, где они обучаются, и продвигали идеи, творческие находки и новации данного учреждения.

В Витебске прошла демонстрация-показ школьной формы-5

В Витебской области в четверти школах и гимназиях уже не первый год своя отличительная форма. В 2022 году на севере страны распахнут двери более 300 учреждений образования.

# Школы в Беларуси # Новости Витебска и Витебской области

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