В Витебске прошла демонстрация-показ школьной формы

Новости Беларуси. Витебск 27 июля превратился в столицу fashion-индустрии. В городе прошла демонстрация-показ школьной формы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коллекцию представили отечественные производители «Беллегпрома», а также частные компании. Палитра одежды разнообразна – рубашки, жилетки, кардиганы, брюки и юбки. В качестве ценителей модных направлений выступили директора школ и руководители управления образования Витебской области. Ведь именно они должны определиться с формой и остановиться на общей концепции уже с родителями.

Елена Богданович, первый заместитель начальника главного управления по образованию Витебского облисполкома:

Определяет само учреждение образования, то есть учащиеся, родители, педагоги. И на этом объединяющем элементе будет наноситься логотип учреждения либо эмблема данного учреждения образования. Это вводится для того, чтобы учащиеся выглядели как одна команда, гордились учреждением, где они обучаются, и продвигали идеи, творческие находки и новации данного учреждения.