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По маршруту Минск – Москва запустят ещё две «Ласточки»

06 октября 2024 07:18
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Еще две «Ласточки» запустят по маршруту Минск – Москва. Дополнительная дневная пара поездов начнет курсировать с 1 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По маршруту Минск – Москва запустят ещё две «Ласточки»-2

Состав из Москвы будет отбывать по пятницам, субботам и воскресеньям. Из Минска – в субботу, воскресенье и понедельник. Поезда на маршруте в пятивагонном исполнении, где пассажирам доступны два класса обслуживания, бизнес и эконом. Также предусмотрены места для лиц с ограниченными физическими возможностями.

По маршруту Минск – Москва запустят ещё две «Ласточки»-4

Александр Николюк, первый заместитель начальника станции «Минск-Пассажирский» – начальник вокзала:
Поездами типа «Ласточка» с 2021 года по сегодняшний день было перевезено более 2 миллионов пассажиров. И мы надеемся, что и новый дополнительный поезд, который будет запущен с 1 ноября, также будет пользоваться большим спросом как у граждан Беларуси, так и у граждан Российской Федерации.

По маршруту Минск – Москва запустят ещё две «Ласточки»-6

Также в «Ласточках» теперь можно будет оплачивать услуги белорусскими рублями. Расширили способы оплаты в целях улучшения качества обслуживания пассажиров.

# Беларусь-Россия

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