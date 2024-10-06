По маршруту Минск – Москва запустят ещё две «Ласточки»

Еще две «Ласточки» запустят по маршруту Минск – Москва. Дополнительная дневная пара поездов начнет курсировать с 1 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состав из Москвы будет отбывать по пятницам, субботам и воскресеньям. Из Минска – в субботу, воскресенье и понедельник. Поезда на маршруте в пятивагонном исполнении, где пассажирам доступны два класса обслуживания, бизнес и эконом. Также предусмотрены места для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Александр Николюк, первый заместитель начальника станции «Минск-Пассажирский» – начальник вокзала:

Поездами типа «Ласточка» с 2021 года по сегодняшний день было перевезено более 2 миллионов пассажиров. И мы надеемся, что и новый дополнительный поезд, который будет запущен с 1 ноября, также будет пользоваться большим спросом как у граждан Беларуси, так и у граждан Российской Федерации.