Министр образования поздравил педагогов Беларуси с Днём учителя

Андрей Иванец, министр образования Республики Беларусь:

Очень хотелось бы, чтобы действительно призвание учитель звучало гордо, как это было во все времена, чтобы каждый выпускник, каждый учащийся был горд за своего педагога и был благодарен за то, что он вложил в него и знания, и душу. А нашим учителям хочу пожелать только крепкого здоровья, сил, творческих успехов и всего самого лучшего, чтобы весь наш миллион школьников был умным, воспитанным и настоящими патриотами своей страны.