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Министр образования поздравил педагогов Беларуси с Днём учителя

06 октября 2024 07:15
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Андрей Иванец.

Министр образования поздравил педагогов Беларуси с Днём учителя-2

Андрей Иванец, министр образования Республики Беларусь:
Очень хотелось бы, чтобы действительно призвание учитель звучало гордо, как это было во все времена, чтобы каждый выпускник, каждый учащийся был горд за своего педагога и был благодарен за то, что он вложил в него и знания, и душу. А нашим учителям хочу пожелать только крепкого здоровья, сил, творческих успехов и всего самого лучшего, чтобы весь наш миллион школьников был умным, воспитанным и настоящими патриотами своей страны.

# Праздники

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