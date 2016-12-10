Министр обороны о новобранцах: у них будет на раскачку где-то полгода

Новости Беларуси. Около 7,5 тысяч новобранцев-срочников и 2 тысячи резервистов приняли присягу в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Торжества 10 декабря прошли по всей стране,

однако самое масштабное – в 72 гвардейском объединенном учебном центре в Борисове. 1500 новоиспеченных солдат напутствовал министр обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совсем скоро они будут задействованы в масштабных учениях.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Впереди у них тяжелые будни. Потому что я всегда говорил, и буду говорить, что боевая подготовка – это тяжкий труд. У них будет на раскачку где-то полгода. Кто-то получит навыки здесь, кто-то уже в воинских частях. И в сентябре будет уже первое суровое испытание – проведение крупномасштабных учений. Они буду практически все в них участвовать.

Подробнее о ходе присяги можно прочитать здесь.