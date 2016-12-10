В клубе «Открытый диалог» обсудили проблемы белорусского образования

Новости Беларуси. Плюсы и проблемы в системе образования. Клуб «Открытый диалог» объединил лидеров молодежного движения, политологов и медиаэкспертов. На этот раз участники встречи делились своими мнениями относительно роли учителя в воспитании личности и судьбе своих учеников.

Не остались без внимания также вопросы повышения авторитета и престижа профессии педагога.

Клуб «Открытый диалог» – важная дискуссионная площадка, участники которой обсуждают острые проблемы современности. Одним из ключевых спикеров этого разговора стал первый Народный учитель Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Барашков, первый Народный учитель Беларуси:

Чем сложнее проблема, тем больше нужно сделать дискуссионных попыток в ней разобраться. Мне кажется, что образование и проблемы образования, пожалуй, сложнее любой технической проблемы.