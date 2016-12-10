Пройти школу самостоятельности: завершилась присяга 10 декабря

Новости Беларуси. Около 7,5 тысяч новобранцев 10 декабря приняли присягу в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Беларуси. Торжества прошли в разных уголках страны. Призывная компания длилась около четырёх месяцев и новобранцы уже успели пройти курс молодого бойца.

Как чеканили шаг сегодня в 72 гвардейском объединенном учебном центре в Борисове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парадная форма и автомат на груди.

Здесь их около 2 тысячи, по стране – почти 10: солдаты срочной службы, резервисты, офицеры.

За мгновения до начала принятия присяги все заметно волнуются, ведь скоро встреча с родными. Однако это позже. Пока все вместе и каждый по отдельности настраиваются ступить на армейскую тропу.

Алексей Бортник, рядовой:

Нас научили всем военным искусствам, как правильно застилать кровать, как подшиваться – я этого шить вообще не умел. Все контролируют, все четко, все грамотно, все красиво.

Александр Макаренко, рядовой:

Отец сразу сказал: «Хочу тебя затолкнуть в армию, чтобы ты послужил и понял, что это такое. Может, научишься дисциплине, станешь повзрослее».

Артист театра Роман Новак служит всего месяц – столько времени займут у резервиста первые сборы. Но такой роли – военнослужащего – еще играть не приходилось.

Впрочем, в долго вживаться в образ не пришлось.

Роман Новак, рядовой резерва:

Есть в армии такое понятие – кантовка, кантик. И вот здесь это все, под кантовочку делают, тебя обрамляют, все твои грани.

Увидеть своих мужей, отцов, сыновей приехало едва ли не больше людей, чем на плацу стояло солдат. Кто-то в поисках лучшего вида взял высоту. Некоторые же обратились к земляным укреплениям.

Остальные избрали классический набор: флажок и слезы на глазах.

Ну а потом 72 гвардейский учебный центр замолчал, началось настоящее воинское таинство – присяга.

Алексей Волков, СТВ:

Воинская присяга – это не просто торжество, это целый ритуал, который означает, что солдат будет готов служить и защищать родину.

Клятва защищать родных, близких и страну – важнее для мужчины просто нет. С этими словами на устах артиллеристы, танкисты, да и остальные солдаты, идеально чеканя шаг, вошли на ближайший год-полтора в новую жизнь цвета хаки.

Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

У них будет на раскачку, на овладение специальностью полгода. Кто-то получит навыки здесь, кто-то уже в воинских частях. И в сентябре будет уже первое суровое испытание – проведение крупномасштабных учений. Они буду практически все в них участвовать.

Ну а не падать духом всегда поможет семья.

Провожающие:

Конечно, нужно пройти школу самостоятельности. Почувствовать, что такое оружие, а не в игрушки поиграть.

Я думаю, что она его как-то организует. Ему 26 лет, и получилось так, что его забрали. Попал в последний вагон, как говорится.

После присяги новоиспеченные военнослужащие отправились в первое в их жизни увольнение. На несколько часов они воссоединились с семьей после так называемого «карантина» – курса молодого бойца.

Ну и конечно родители потчевали своих чад вкусными домашними котлетками, голубцами и пирожками.

А завтра – жизнь по уставу, дисциплина, тренировка силы воли и знаменитой армейской смекалки. А это и на гражданке пригодится.