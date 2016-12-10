В Беларуси 10 декабря приняли присягу 7,5 тысяч новобранцев

Новости Беларуси. Около 7,5 тысяч новобранцев 10 декабря приняли присягу в соединениях и воинских частях Вооруженных сил Беларуси.

Торжества прошли в разных уголках страны.

В 72 гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в Борисове напутствовал прибывших на службу – а это 1500 новобранцев – министр обороны (подробнее здесь). Призывная компания в Беларуси длилась около четырех месяцев.

За это время отбор прошли около 80 тысяч призывников.

Из них большинство получили отсрочку для продолжения образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.