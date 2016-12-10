В Национальной библиотеке выставили уникальные рукописи 2 половины XV века

Новости Беларуси. Рукопись и печать, гравюра и необычный шрифт. Уникальные церковные книги представили в Национальной библиотеке Беларуси. Некоторые из них впервые заняли место в витринах.
Три рукописи датированы второй половиной XV века.
Они требуют особых условий хранения и перед публикой выставляются крайне редко. Все книги объединяет то, что они написаны на церковнославянском языке. Причём создавались они не только на территории нашей страны, но и в России и в Украине.
Более поздние – уже печатные экземпляры – украшают гравюры на тему Рождества Христова.
Издания облачены в уникальные переплёты: дерево, обтянутое кожей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мария Шопина, главный библиотекарь научно-исследовательского отдела книговедения Национальной библиотеки Беларуси:
Это один из самых объемных экземпляров в нашей экспозиции, церковный устав Око церковное, издано в 1610 году в Москве известным русским печатником. Регламентирует ход церковной жизни для священника на 365 дней в году по часам, отсюда такой большой объем: 2500 страниц.
В Беларуси мы одни из немногих или единственные, у кого в коллекции есть подобные издания в такой хорошей сохранности и с полным составом текста и гравюр.