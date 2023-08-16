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Министр обороны КНР прибыл в Беларусь с официальным визитом

16 августа 2023 11:01
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Минск и Пекин подтверждают готовность к развитию многопланового партнерства. В центре внимания – вопросы безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С официальным визитом в Беларусь прибыл министр обороны КНР.

Министр обороны КНР прибыл в Беларусь с официальным визитом-1

В Национальном аэропорту Минск Ли Шанфу встречал глава военного ведомства нашей страны Виктор Хренин.

Министр обороны КНР прибыл в Беларусь с официальным визитом-4

Сегодня, 16 августа, стороны проведут переговоры. К обсуждению планируются актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере, которые представляют взаимный интерес.

Министр обороны КНР прибыл в Беларусь с официальным визитом-7

Кроме того, в графике главы Минобороны КНР предусмотрено посещение ряда объектов Вооруженных Сил Беларуси.

# Беларусь-Китай # общество # Виктор Хренин # Фотофакт

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