Министр обороны КНР прибыл в Беларусь с официальным визитом

Минск и Пекин подтверждают готовность к развитию многопланового партнерства. В центре внимания – вопросы безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С официальным визитом в Беларусь прибыл министр обороны КНР.
Минск и Пекин подтверждают готовность к развитию многопланового партнерства. В центре внимания – вопросы безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С официальным визитом в Беларусь прибыл министр обороны КНР.
В Национальном аэропорту Минск Ли Шанфу встречал глава военного ведомства нашей страны Виктор Хренин.
Сегодня, 16 августа, стороны проведут переговоры. К обсуждению планируются актуальные вопросы взаимодействия в военной сфере, которые представляют взаимный интерес.
Кроме того, в графике главы Минобороны КНР предусмотрено посещение ряда объектов Вооруженных Сил Беларуси.