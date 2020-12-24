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«От чистого сердца мы их хотим поздравить». Трёхдневный марафон добра стартовал в Минской области

24 декабря 2020 14:58
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Новости Беларуси. Подарить тепло и новогоднее настроение детям. В Минской области стартовал трехдневный благотворительный автопробег, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«От чистого сердца мы их хотим поздравить». Трёхдневный марафон добра стартовал в Минской области-1

Его участники посещают социальные детские учреждения центрального региона. Волонтеры «Марафона добра» в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек побывали в Руденской вспомогательной школе-интернате. Вручили детям сладкие подарки, игрушки и сертификаты на приобретение спортивного инвентаря, бытовой техники и школьных принадлежностей. Обязательный момент праздника – новогодний хоровод.

«От чистого сердца мы их хотим поздравить». Трёхдневный марафон добра стартовал в Минской области-4

В подарочном мешке у нас для всех деток мягкие игрушки (мишки красивые), а также мы купили каждому нашему детскому дому по ЖК-телевизору. Поэтому от чистого сердца мы их хотим поздравить с наступающим Новым годом. Пожелаем им всем здоровья, счастья, улыбок и веселого настроения.

«От чистого сердца мы их хотим поздравить». Трёхдневный марафон добра стартовал в Минской области-7

Еще одной остановкой благотворительного автопробега стал Червень. Щедрые волшебники с подарками посетили дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Маршрут ближайших двух дней будет проходить через Городею, Копыль, Молодечно и Вилейку.

# Новый год # общество # Фотофакт

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