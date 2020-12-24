«От чистого сердца мы их хотим поздравить». Трёхдневный марафон добра стартовал в Минской области

Новости Беларуси. Подарить тепло и новогоднее настроение детям. В Минской области стартовал трехдневный благотворительный автопробег, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Его участники посещают социальные детские учреждения центрального региона. Волонтеры «Марафона добра» в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек побывали в Руденской вспомогательной школе-интернате. Вручили детям сладкие подарки, игрушки и сертификаты на приобретение спортивного инвентаря, бытовой техники и школьных принадлежностей. Обязательный момент праздника – новогодний хоровод.

В подарочном мешке у нас для всех деток мягкие игрушки (мишки красивые), а также мы купили каждому нашему детскому дому по ЖК-телевизору. Поэтому от чистого сердца мы их хотим поздравить с наступающим Новым годом. Пожелаем им всем здоровья, счастья, улыбок и веселого настроения.