В Минской области работают передвижные флюорографы. Кто может в них обратиться?

Новости Беларуси. В Минской области работают мобильные флюорографы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В основном аппарат выезжает в сельские населенные пункты. Сейчас он работает в Крупском районе. Здесь в деревне обслуживается почти половина населения – а это около 11 тысяч человек.

Кстати, мобильный флюорограф ничем не отличается от стационарного. Механизм обследований полностью совпадает и не теряет в качестве. Особое внимание врачи уделяют также безопасности пациентов.

Катаржина Лютынская, рентгенолаборант Минского областного противотуберкулезного диспансера:

После каждого посетителя у нас, как положено по санпину, обрабатывается аппарат, обрабатываются дверные ручки, в конце смены с дезсредствами моются полы, обрабатываются поверхности. Работают лампы бактерицидные.

Анастасия Рубин, заместитель главного врача Крупской центральной районной больницы:

Есть определенная сейчас потребность именно в таком варианте передвижном. Обследуем и стационарных пациентов с какими-то подтвержденными диагнозами, с тем же COVID, все равно приходят люди для плановых обследований, для прохождения медкомиссий и, соответственно, чтобы не было ожидания длительного. Здоровый пациент всегда может обратиться сюда, чтобы пройти флюорографическое обследование.