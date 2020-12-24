В Минской области работают передвижные флюорографы. Кто может в них обратиться?
Новости Беларуси. В Минской области работают мобильные флюорографы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В основном аппарат выезжает в сельские населенные пункты. Сейчас он работает в Крупском районе. Здесь в деревне обслуживается почти половина населения – а это около 11 тысяч человек.
Кстати, мобильный флюорограф ничем не отличается от стационарного. Механизм обследований полностью совпадает и не теряет в качестве. Особое внимание врачи уделяют также безопасности пациентов.
Катаржина Лютынская, рентгенолаборант Минского областного противотуберкулезного диспансера:
После каждого посетителя у нас, как положено по санпину, обрабатывается аппарат, обрабатываются дверные ручки, в конце смены с дезсредствами моются полы, обрабатываются поверхности. Работают лампы бактерицидные.
Анастасия Рубин, заместитель главного врача Крупской центральной районной больницы:
Есть определенная сейчас потребность именно в таком варианте передвижном. Обследуем и стационарных пациентов с какими-то подтвержденными диагнозами, с тем же COVID, все равно приходят люди для плановых обследований, для прохождения медкомиссий и, соответственно, чтобы не было ожидания длительного. Здоровый пациент всегда может обратиться сюда, чтобы пройти флюорографическое обследование.
Чтобы посетить мобильный флюорограф, надо просто заранее записаться на прием в амбулатории. Для пожилых людей к специализированной машине также организован подвоз.