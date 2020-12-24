Поёт с четырёх лет. Она вошла в пятёрку лучших вокалистов Минской области, а теперь представит регион на «Славянском базаре – 2021»

Новости Беларуси. Вокалистка из Крупок представит Минскую область на национальном этапе конкурса «Славянский базар – 2021», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Дарья Сманцерь покорила жюри своим простым и в то же время глубоким исполнением. Поэтому она вошла в пятерку лучших вокалистов Минской области. Сейчас она активно готовится к финалу. Подробности в материале Анастасии Кончиц.

Дарья Сманцерь поет с четырех лет. Несмотря на то, что образование она получила не музыкальное, а режиссерское, все равно вернулась на сцену. Сначала Дарья выступала только сама, а потом стала тренировать юных звездочек. Девушка – художественный руководитель детского фольклорного ансамбля. Уверена, что главное в жизни артиста – получать удовольствие от выступлений и творчества.

Дарья Сманцерь:

Люди, их эмоции, их улыбки, их реакция на наши песни, на наше творчество, на нашу подачу. Как говорится, что самое, в принципе, лучшее для артиста – это аплодисменты зрителей, это их улыбки, это глаза, эмоции. Большей награды и не нужно.