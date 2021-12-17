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Министр культуры Беларуси: «В канун Нового года и Рождества каждый ребёнок в душе ожидает чуда»

17 декабря 2021 13:53
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Новости Беларуси. В Молодежном театре эстрады дали старт благотворительной акции «Наши дети», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Министр культуры Беларуси: «В канун Нового года и Рождества каждый ребёнок в душе ожидает чуда»-1

Подарком для зрителей стал премьерный спектакль «Волшебное слово». Первыми, кто увидел сказку, стали ребята из многодетных, малообеспеченных семей, победители конкурсов и олимпиад городского, национального и международного уровней. Это необычная новогодняя постановка. Сюжет знакомит маленького зрителя с захватывающими приключениями мальчика. Ему придется преодолеть все препятствия, а главное – понять, что такое волшебное слово.

Министр культуры Беларуси: «В канун Нового года и Рождества каждый ребёнок в душе ожидает чуда»-4

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
В канун Нового года и Рождества каждый ребенок в душе ожидает чуда. И нам, взрослым, необходимо сделать максимально все, чтобы все маленькие граждане нашей Беларуси почувствовали, безусловно, праздник.

Министр культуры Беларуси: «В канун Нового года и Рождества каждый ребёнок в душе ожидает чуда»-7

Владислава Артюковская, художественный руководитель Молодежного театра эстрады:
Открываем эту акцию с Министерством культуры в Молодежном театре эстрады. Поэтому мы ждем наших ребят, гостей и приготовили для них замечательную сказку «Волшебное слово». Чем она замечательна? Потому что в ней есть и своя мораль. Главный герой немножко разбалованный, он не знает вежливых слов, и с ним происходят невозможные приключения, даже очень опасные, чтобы он узнал эти волшебные слова, то есть слова вежливости.

Министр культуры Беларуси: «В канун Нового года и Рождества каждый ребёнок в душе ожидает чуда»-10

Владимир Воронков, актер Молодежного театра эстрады:
Никто не останется равнодушным, потому что на протяжении часа, пока идет сказка, они сами вовлечены в это действо. Они такие же, как и мы, персонажи. Все как бы реально, но в то же время необычайно сказочно.

Министр культуры Беларуси: «В канун Нового года и Рождества каждый ребёнок в душе ожидает чуда»-13

Варвара Боровик:
Новый год – это чудо, праздник для меня. День, в который вся семья может собраться за одним большим столом.

Министр культуры Беларуси: «В канун Нового года и Рождества каждый ребёнок в душе ожидает чуда»-16

Кроме представления, для маленьких гостей подготовили развлекательные игры, а после просмотра участникам вручили сладкие подарки. Акция «Наши дети» продлится до 14 января.

# Новый год # общество # Анатолий Маркевич # Владимир Воронков # Варвара Боровик # Фотофакт

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