Министр иностранных дел Венесуэлы прибыл с официальным визитом в Беларусь

Новости Беларуси. В Беларусь с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Венесуэлы. Насыщенная программа переговоров начнется встречей с Сергеем Алейником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларусь с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Венесуэлы. Насыщенная программа переговоров начнется встречей с Сергеем Алейником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минск и Каракас продолжают придерживаться собственного пути развития, а он ориентирован на создание справедливого многополярного мира. Укрепление связей с Венесуэлой остается важным направлением белорусской внешней политики.