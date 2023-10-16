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Министр иностранных дел Венесуэлы прибыл с официальным визитом в Беларусь

16 октября 2023 07:27
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Новости Беларуси. В Беларусь с официальным визитом прибыл министр иностранных дел Венесуэлы. Насыщенная программа переговоров начнется встречей с Сергеем Алейником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр иностранных дел Венесуэлы прибыл с официальным визитом в Беларусь-1

Минск и Каракас продолжают придерживаться собственного пути развития, а он ориентирован на создание справедливого многополярного мира. Укрепление связей с Венесуэлой остается важным направлением белорусской внешней политики.

# Беларусь-Венесуэла # общество # Сергей Алейник # Фотофакт

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