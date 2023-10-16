Жилой квартал с муралами появится в Витебске

Новости Беларуси. Витебск подтверждает статус города художников. Здесь впервые возводят жилой квартал с муралами. Одна из главных претензий к типовому домостроению, что бетонные коробки лишают городское пространство индивидуальности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нивелировать этот недостаток помогает новый подход строителей. Жилой квартал из пяти многоэтажек возводят на улице Буденного. Два дома уже приобрели четкие грани, а на фасаде одного из них появились оригинальные муралы.

Глеб Каштанов, стрит-арт-художник:

Процесс достаточно трудоемкий, до месяца можно рисовать в одиночку 11 этажей. Поскольку у меня довольно много опыта многоэтажек, в случае с хорошей погодой и идеальными условиями можно справиться и за две недели.

Если что-то красивое, то интересно посмотреть.

Если кто-то этим занимается, если кому-то не лень делать, если кто-то хочет, то очень приятно смотреть на это.