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Жилой квартал с муралами появится в Витебске

16 октября 2023 06:38
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Новости Беларуси. Витебск подтверждает статус города художников. Здесь впервые возводят жилой квартал с муралами. Одна из главных претензий к типовому домостроению, что бетонные коробки лишают городское пространство индивидуальности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жилой квартал с муралами появится в Витебске-1

Нивелировать этот недостаток помогает новый подход строителей. Жилой квартал из пяти многоэтажек возводят на улице Буденного. Два дома уже приобрели четкие грани, а на фасаде одного из них появились оригинальные муралы.

Жилой квартал с муралами появится в Витебске-4

Глеб Каштанов, стрит-арт-художник:
Процесс достаточно трудоемкий, до месяца можно рисовать в одиночку 11 этажей. Поскольку у меня довольно много опыта многоэтажек, в случае с хорошей погодой и идеальными условиями можно справиться и за две недели.

Жилой квартал с муралами появится в Витебске-7

Если что-то красивое, то интересно посмотреть.

Жилой квартал с муралами появится в Витебске-10

Если кто-то этим занимается, если кому-то не лень делать, если кто-то хочет, то очень приятно смотреть на это.

Жилой квартал с муралами появится в Витебске-13

На фасаде каждого из пяти домов появятся картины в единой стилистике, которые станут частью общей идеи. Два дома будут сданы в эксплуатацию до конца предстоящей зимы. Завершить строительство жилого микрорайона планируют в следующем году.

# Социальная инфраструктура # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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