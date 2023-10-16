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Британцы боятся, что не потянут оплату коммунальных

16 октября 2023 06:49
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Новости Великобритании. Британцы боятся, что не смогут оплачивать счета зимой. Таковы данные опроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британцы боятся, что не потянут оплату коммунальных-1

В этом признались около 40 % жителей Королевства. 28 % выразили неуверенность, что у них хватит денег заплатить за тепло и электричество, если цены на них будут такие же, как прошлой зимой. А 12 % заявили, что, скорее всего, просто не станут оплачивать коммунальные счета. Сейчас британцы платят за электричество более 4 тысяч долларов в год.

# Экономический кризис # общество # Новости Великобритании # Фотофакт

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