Британцы боятся, что не потянут оплату коммунальных

Новости Великобритании. Британцы боятся, что не смогут оплачивать счета зимой. Таковы данные опроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Британцы боятся, что не смогут оплачивать счета зимой. Таковы данные опроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом признались около 40 % жителей Королевства. 28 % выразили неуверенность, что у них хватит денег заплатить за тепло и электричество, если цены на них будут такие же, как прошлой зимой. А 12 % заявили, что, скорее всего, просто не станут оплачивать коммунальные счета. Сейчас британцы платят за электричество более 4 тысяч долларов в год.