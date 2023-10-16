22 октября во всех храмах Беларуси пройдёт молебен о здравии матерей и отцов

Новости Беларуси. Возможность от всей души поблагодарить родителей за жизнь, которую они дали. В Беларуси проходит Неделя родительской любви. Начавшись Днем матери, она завершится 21 октября Днем отца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Возможность от всей души поблагодарить родителей за жизнь, которую они дали. В Беларуси проходит Неделя родительской любви. Начавшись Днем матери, она завершится 21 октября Днем отца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Идея праздника возникла во время обращения Президента к белорусскому народу и парламенту, когда одна из участниц внесла соответствующее предложение. Его поддержал глава государства. В Минске 16 октября состоится международная конференция «Семья в центре социально-демографической политики». Продолжаются диалоговые площадки, где обсуждают партнерство государства и семьи в интересах различных поколений.
Традиционно к праздничным датам организуют республиканские конкурсы «Семейное призвание», «Крепка семья – крепка держава», «Наш выбор – семейные ценности». В воскресенье, 22 октября, в храмах страны состоится молебен о здравии всех матерей и отцов.