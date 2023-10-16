Прямой эфир

22 октября во всех храмах Беларуси пройдёт молебен о здравии матерей и отцов

16 октября 2023 07:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Возможность от всей души поблагодарить родителей за жизнь, которую они дали. В Беларуси проходит Неделя родительской любви. Начавшись Днем матери, она завершится 21 октября Днем отца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 октября во всех храмах Беларуси пройдёт молебен о здравии матерей и отцов-1

Идея праздника возникла во время обращения Президента к белорусскому народу и парламенту, когда одна из участниц внесла соответствующее предложение. Его поддержал глава государства. В Минске 16 октября состоится международная конференция «Семья в центре социально-демографической политики». Продолжаются диалоговые площадки, где обсуждают партнерство государства и семьи в интересах различных поколений.

22 октября во всех храмах Беларуси пройдёт молебен о здравии матерей и отцов-4

Традиционно к праздничным датам организуют республиканские конкурсы «Семейное призвание», «Крепка семья – крепка держава», «Наш выбор – семейные ценности». В воскресенье, 22 октября, в храмах страны состоится молебен о здравии всех матерей и отцов.

# Брак и семья # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Британцы боятся, что не потянут оплату коммунальных
16 октября 2023 06:49

Британцы боятся, что не потянут оплату коммунальных

Жилой квартал с муралами появится в Витебске
16 октября 2023 06:38

Жилой квартал с муралами появится в Витебске

Республиканская акция «За безопасность вместе» стартует в Беларуси
16 октября 2023 06:26

Республиканская акция «За безопасность вместе» стартует в Беларуси