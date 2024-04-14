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Министр иностранных дел Беларуси отправится с визитом в Алжир. Какие вопросы планируют обсудить?

14 апреля 2024 08:00
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Министр иностранных дел Беларуси планирует посетить Алжир. Официальный визит запланирован на 14-15 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания – вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, наращивания торговых и инвестиционных связей, а также взаимодействие в сфере продовольственной безопасности, образования, туризма и не только.

Министр иностранных дел Беларуси отправится с визитом в Алжир. Какие вопросы планируют обсудить?-1

Дипломатическим отношениям между нашими странами уже без малого 30 лет. Алжир представляет для Беларуси интерес как давний, проверенный партнер, имеющий огромный рынок. Минувшим летом в стране прошел масштабный бизнес-форум, где отечественные предприятия смогли презентовать свой потенциал. Теперь пришло время для конкретных шагов. Особые планы – в отношении сотрудничества в области промышленности. Речь о создании совместных производств грузовой и сельскохозяйственной техники. Ожидается, что Сергей Алейник встретится и проведет переговоры со своим алжирским коллегой, а также руководителями других министерств и ведомств.

# Международное сотрудничество # общество # Сергей Алейник

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