Прямой эфир

Президент Беларуси поздравил военнослужащих и ветеранов войск ПВО с профессиональным праздником

14 апреля 2024 07:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

День войск противовоздушной обороны отмечается 14 апреля в Беларуси. Благодаря их профессионализму и мужеству, воздушные рубежи нашей страны были и остаются под надежной защитой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военнослужащих и ветеранов с профессиональным праздником поздравил глава государства, отметив, что роль и значение войск ПВО, их оснащение самой современной техникой и вооружением в современных реалиях постоянно растут.

Президент Беларуси поздравил военнослужащих и ветеранов войск ПВО с профессиональным праздником-1

Профессиональная подготовка офицеров органов военного управления, тактико-специальная подготовка войск постоянно совершенствуются. Бойцы осваивают эффективные способы борьбы с существующими и перспективными средствами воздушного нападения, благодаря чему войска ПВО демонстрируют отличную полевую выучку. А главными качествами служащих остаются высокий профессионализм, честь, доблесть и мужество, позволяющие оперативно и качественно решать сложнейшие задачи по защите воздушных рубежей Отечества, – отметил Президент.

Глава государства выразил уверенность, что, оставаясь образцом верности присяге и воинскому долгу, служащие войск противовоздушной обороны будут и дальше следовать славным традициям ветеранов и сделают все, чтобы над нашей страной всегда было чистое небо.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Как правильно ухаживать за газоном после зимы?
14 апреля 2024 07:20

Как правильно ухаживать за газоном после зимы?

Первая ласточка – ещё не весна. На что обратить внимание в апреле?
14 апреля 2024 07:16

Первая ласточка – ещё не весна. На что обратить внимание в апреле?

Азарёнок: «Улыбка и слёзы Марины Василевской – это то, что всё теперь оправдывает. Нашу жизнь, наше существование»
13 апреля 2024 17:06

Азарёнок: «Улыбка и слёзы Марины Василевской – это то, что всё теперь оправдывает. Нашу жизнь, наше существование»

Залпы орудий, взрывы и рёв моторов! Зрелищная программа прошла на «Линии Сталина»
13 апреля 2024 16:49

Залпы орудий, взрывы и рёв моторов! Зрелищная программа прошла на «Линии Сталина»

В Беларуси за текущий год обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов
13 апреля 2024 16:46

В Беларуси за текущий год обезвредили около тысячи взрывоопасных предметов

ГАИ проверяет готовность сельхозтехники к посевной – что в зоне внимания мониторинговой группы?
13 апреля 2024 16:44

ГАИ проверяет готовность сельхозтехники к посевной – что в зоне внимания мониторинговой группы?

Кто и зачем развязывает когнитивные войны? И что обсуждали в Москве за закрытыми дверями? Анонс «Недели»
13 апреля 2024 16:43

Кто и зачем развязывает когнитивные войны? И что обсуждали в Москве за закрытыми дверями? Анонс «Недели»

В Беларуси заметно похолодает. Обещают дожди и мокрый снег
13 апреля 2024 16:15

В Беларуси заметно похолодает. Обещают дожди и мокрый снег

Шьют, рисуют и даже пекут блины! Узнали, как устроено инклюзивное обучение в школе Минска
13 апреля 2024 14:26

Шьют, рисуют и даже пекут блины! Узнали, как устроено инклюзивное обучение в школе Минска

3D-моделирование, полиграфическая печать, фотодизайн. Чему обучают в доме-интернате для инвалидов?
13 апреля 2024 14:20

3D-моделирование, полиграфическая печать, фотодизайн. Чему обучают в доме-интернате для инвалидов?

День открытых дверей прошёл в специализированном лицее МВД
13 апреля 2024 14:06

День открытых дверей прошёл в специализированном лицее МВД

Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах
13 апреля 2024 13:47

Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах