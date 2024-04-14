Президент Беларуси поздравил военнослужащих и ветеранов войск ПВО с профессиональным праздником

День войск противовоздушной обороны отмечается 14 апреля в Беларуси. Благодаря их профессионализму и мужеству, воздушные рубежи нашей страны были и остаются под надежной защитой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военнослужащих и ветеранов с профессиональным праздником поздравил глава государства, отметив, что роль и значение войск ПВО, их оснащение самой современной техникой и вооружением в современных реалиях постоянно растут.

Профессиональная подготовка офицеров органов военного управления, тактико-специальная подготовка войск постоянно совершенствуются. Бойцы осваивают эффективные способы борьбы с существующими и перспективными средствами воздушного нападения, благодаря чему войска ПВО демонстрируют отличную полевую выучку. А главными качествами служащих остаются высокий профессионализм, честь, доблесть и мужество, позволяющие оперативно и качественно решать сложнейшие задачи по защите воздушных рубежей Отечества, – отметил Президент.

Глава государства выразил уверенность, что, оставаясь образцом верности присяге и воинскому долгу, служащие войск противовоздушной обороны будут и дальше следовать славным традициям ветеранов и сделают все, чтобы над нашей страной всегда было чистое небо.