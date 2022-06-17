Бычки-качки и бурёнки эталонной внешности. Зачем животным устраивают конкурсы красоты?

Новости Беларуси. Как IT помогает развивать сельское хозяйство, когда на наши нивы придут беспилотники, какие породы животных считаются самыми лучшими у белорусских селекционеров и возможно ли сесть на безлактозную диету с инновационными продуктами Made in Belarus. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Обзор самых крутых новинок, представленных на выставке «Белагро». Расскажем о новейших тенденциях в сельском хозяйстве.

Блеск в глазах, стройность, изящность ног и волосок к волоску. Безупречная внешность на этом дефиле столь же важна, как и на обычных конкурсах красоты. Выбирать лучшую племенную корову на «Белагро» – уже традиция. Кроме профессионалов полюбоваться на черно-белых красоток собирается немало любопытных. Со всей страны на конкурс отбираются 24 лучшие голштинки. Жюри пристально оценивает их по 18 параметрам – от телосложения до молочных качеств.

Среди победительниц оказались представительницы центрального региона – Шанель из хозяйства «Гастелловское» и Сирена из агрокомбината «Снов» Несвижского района. Ну а максимальное количество баллов и Гран-при достались буренке из Гродненского района. В год она дает 13 тысяч килограммов молока.

Яна Шипко, корреспондент:

Знакомьтесь, семилетняя голштинка по кличке Белорусочка, обладательница Гран-при конкурса лучших буренок со всей страны. Отличается не только рекордными надоями, но и эталонной внешностью. Такие конкурсы не просто развлечение. Давно доказано, что правильная оценка внешнего вида помогает улучшить селекцию. Таким образом, от экстерьера зависит и производительность молока.

Татьяна Павлова, председатель конкурсной комиссии:

Можно говорить о том, что постоянно улучшается качество нашего белорусского скота по всем областям. Гораздо лучше экстерьер становится. Продвигается селекция, сейчас геномная оценка дает. Животные качественно становятся лучше.

Улучшают качества белорусских голштинок вот эти быки-производители – чистокровные представители лучших мировых пород. Знакомьтесь, Шер. Бычок на массе родом из Бельгии. На всю страну таких всего два самца. А потомство их можно найти уже в хозяйствах по всей стране. От бельгийской породы телята берут мясные гены.

Яна Шипко:

Тот случай, когда к быку можно не бояться подходить даже в красном. Смотрите, какой он ласковый. Представитель кроткой, несмотря на свой внушительный вид, породы – бельгийский голубой бык. Самый частый вопрос, который встречается при виде этой породы, – не кормят ли его стероидами, как качков? Но нет. Все мускулы здесь – от природы. Вы с ним с месячного возраста. Наверное, уже привыкли как к ребенку и он к вам?

Петр Руденок, животновод несвижского племпредприятия:

Ну конечно, как видите. Могу смело заходить, что хочешь делать с ним. Будет спокойно стоять, слушать.

А это уже элита пятачков из племенной свинофермы под Жодино.

Сергей Хомич, начальник Республиканской селекционной фермы Государственного предприятия «ЖодиноАгроПлемЭлита»:

Мы занимаемся импортозамещением, то есть приобретаем животных, разводим и продаем по Республике Беларусь, чтобы была возможность расширить круг свиней, завезение новых кровей. В 2020 году мы завезли породу дюрок, ландрас и йоркшир. Чем хороша данная порода? Она более скороспелая. При наименьшем потреблении корма она быстрее растет.

Руно овец породы суффолк может стать золотым, уверен Василий Новик, фермер из-под Кобрина. Он был одним из частников-первопроходцев, кто серьезно занялся овцеводством. Подтолкнули госпрограммы и субсидирование. И сегодня разведение овец постепенно возвращает былую популярность в сельском хозяйстве.