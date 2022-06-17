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Бычки-качки и бурёнки эталонной внешности. Зачем животным устраивают конкурсы красоты?

17 июня 2022 12:07
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Новости Беларуси. Как IT помогает развивать сельское хозяйство, когда на наши нивы придут беспилотники, какие породы животных считаются самыми лучшими у белорусских селекционеров и возможно ли сесть на безлактозную диету с инновационными продуктами Made in Belarus. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Обзор самых крутых новинок, представленных на выставке «Белагро». Расскажем о новейших тенденциях в сельском хозяйстве.  

Бычки-качки и бурёнки эталонной внешности. Зачем животным устраивают конкурсы красоты?-1

Блеск в глазах, стройность, изящность ног и волосок к волоску. Безупречная внешность на этом дефиле столь же важна, как и на обычных конкурсах красоты. Выбирать лучшую племенную корову на «Белагро» – уже традиция. Кроме профессионалов полюбоваться на черно-белых красоток собирается немало любопытных. Со всей страны на конкурс отбираются 24 лучшие голштинки. Жюри пристально оценивает их по 18 параметрам – от телосложения до молочных качеств.  

Бычки-качки и бурёнки эталонной внешности. Зачем животным устраивают конкурсы красоты?-4

Среди победительниц оказались представительницы центрального региона – Шанель из хозяйства «Гастелловское» и Сирена из агрокомбината «Снов» Несвижского района. Ну а максимальное количество баллов и Гран-при достались буренке из Гродненского района. В год она дает 13 тысяч килограммов молока.  

Бычки-качки и бурёнки эталонной внешности. Зачем животным устраивают конкурсы красоты?-7

Яна Шипко, корреспондент:  
Знакомьтесь, семилетняя голштинка по кличке Белорусочка, обладательница Гран-при конкурса лучших буренок со всей страны. Отличается не только рекордными надоями, но и эталонной внешностью.  

Такие конкурсы не просто развлечение. Давно доказано, что правильная оценка внешнего вида помогает улучшить селекцию. Таким образом, от экстерьера зависит и производительность молока.  

Бычки-качки и бурёнки эталонной внешности. Зачем животным устраивают конкурсы красоты?-10

Татьяна Павлова, председатель конкурсной комиссии:  
Можно говорить о том, что постоянно улучшается качество нашего белорусского скота по всем областям. Гораздо лучше экстерьер становится. Продвигается селекция, сейчас геномная оценка дает. Животные качественно становятся лучше.  

Бычки-качки и бурёнки эталонной внешности. Зачем животным устраивают конкурсы красоты?-13

Улучшают качества белорусских голштинок вот эти быки-производители – чистокровные представители лучших мировых пород. Знакомьтесь, Шер. Бычок на массе родом из Бельгии. На всю страну таких всего два самца. А потомство их можно найти уже в хозяйствах по всей стране. От бельгийской породы телята берут мясные гены.  

Бычки-качки и бурёнки эталонной внешности. Зачем животным устраивают конкурсы красоты?-16

Яна Шипко:  
Тот случай, когда к быку можно не бояться подходить даже в красном. Смотрите, какой он ласковый. Представитель кроткой, несмотря на свой внушительный вид, породы – бельгийский голубой бык. Самый частый вопрос, который встречается при виде этой породы, – не кормят ли его стероидами, как качков? Но нет. Все мускулы здесь – от природы.  

Вы с ним с месячного возраста. Наверное, уже привыкли как к ребенку и он к вам?  

Бычки-качки и бурёнки эталонной внешности. Зачем животным устраивают конкурсы красоты?-19

Петр Руденок, животновод несвижского племпредприятия:  
Ну конечно, как видите. Могу смело заходить, что хочешь делать с ним. Будет спокойно стоять, слушать.  

Бычки-качки и бурёнки эталонной внешности. Зачем животным устраивают конкурсы красоты?-22

А это уже элита пятачков из племенной свинофермы под Жодино.  

Бычки-качки и бурёнки эталонной внешности. Зачем животным устраивают конкурсы красоты?-25

Сергей Хомич, начальник Республиканской селекционной фермы Государственного предприятия «ЖодиноАгроПлемЭлита»:  
Мы занимаемся импортозамещением, то есть приобретаем животных, разводим и продаем по Республике Беларусь, чтобы была возможность расширить круг свиней, завезение новых кровей. В 2020 году мы завезли породу дюрок, ландрас и йоркшир. Чем хороша данная порода? Она более скороспелая. При наименьшем потреблении корма она быстрее растет.  

Бычки-качки и бурёнки эталонной внешности. Зачем животным устраивают конкурсы красоты?-28

Руно овец породы суффолк может стать золотым, уверен Василий Новик, фермер из-под Кобрина. Он был одним из частников-первопроходцев, кто серьезно занялся овцеводством. Подтолкнули госпрограммы и субсидирование. И сегодня разведение овец постепенно возвращает былую популярность в сельском хозяйстве.  

Бычки-качки и бурёнки эталонной внешности. Зачем животным устраивают конкурсы красоты?-31

Василий Новик, глава крестьянско-фермерского хозяйства:  
Мы занимаемся породой суффолк. Это чисто английская порода, у которой мраморное мясо. И оно не имеет специфического бараньего запаха. Мы хотим с этой породой расширяться, увеличивать. На сегодня у нас 740 голов. Я бы хотел иметь хотя бы 2 000. Но для этого надо здание серьезно расширять.  

«Здесь заложены, грубо говоря, мозги». Показываем сенсационный белорусский беспилотный трактор – смотреть здесь.  

# Животные # общество # Яна Шипко # Татьяна Павлова # Петр Руденок # Сергей Хомич # Василий Новик # Фотофакт

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