«Здесь заложены, грубо говоря, мозги». Показываем сенсационный белорусский беспилотный трактор

Новости Беларуси. Как IT помогает развивать сельское хозяйство, когда на наши нивы придут беспилотники, какие породы животных считаются самыми лучшими у белорусских селекционеров и возможно ли сесть на безлактозную диету с инновационными продуктами Made in Belarus. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Обзор самых крутых новинок, представленных на выставке «Белагро». Расскажем о новейших тенденциях в сельском хозяйстве.

Кто бы мог подумать, что создатели фильма буквально предскажут чудеса грядущего прогресса? В ту пору такие мечты, само собой, выглядели научной фантастикой, ведь конструкторы минского завода тогда создавали вот такие модели тракторов.

Яна Шипко, корреспондент:

Сегодня можно поностальгировать, увидев эту модель трактора МТЗ мощностью всего в 37 лошадиных сил. Но в 1950-х это была настоящая сенсация. Еще бы – первый массовый колесный универсальный трактор на просторах всего Советского Союза. Впрочем, время идет, а Минский тракторный завод все так же продолжает удивлять. Только сенсация этой выставки – беспилотник.

Блок управления, который заменяет механизатора. Здесь заложены, грубо говоря, мозги, которые управляют трактором, всеми его системами: двигателем, рулевым управлением, трансмиссией и гидронавесной системой.

Сейчас опытные образцы беспилотников есть у всех ведущих мировых производителей тракторов. Но на постсоветском пространстве этот «Беларус» – пока эксклюзив. Новинка прошла испытания в поле, и сейчас модель продолжают усовершенствовать. Создатели надеются: когда беспилотные тракторы выйдут на поля, системы точного земледелия будут работать еще эффективнее.

Василий Гнедчик, ведущий инженер по рекламе Минского тракторного завода:

Современные агротехнологии направлены на улучшение качества продукции, снижение издержек и уменьшение воздействия машинных механизмов на окружающую среду. С этой целью стала внедряться система точного земледелия в сельском хозяйстве, которая позволяет получить за счет более точного внесения семян, удобрений, средств защиты повышение качества продукции, увеличение урожайности, сокращение издержек и меньше наносит вред окружающей среде. Следующим этапом является создание беспилотной модели трактора для полного, комплексного внедрения этой системы. За счет этого в такой трактор закладывается карта поля. В соответствии с этой картой полей он совершает прямолинейное движение, развороты, дозированное внесение удобрений и средств защиты растений. За счет этого – снижение издержек, увеличение урожайности и улучшение качества выпускаемой продукции. Вот благодаря этим комплексным мерам и получается экономический эффект использования этого трактора в системе точного земледелия.

Цифра повсеместно проникает в агросектор. Во многих хозяйствах механизаторы уже привыкли к гаджетам и активно используют элементы точного земледелия. Например, тракторы с автопилотом работают на оцифрованных полях. Только эта опция позволяет добиваться экономии до 10 %, а в случае работы системы в комплексе и всех 50 %. Так что беспилотники – лишь новый этап. И к их выходу с конвейера на земле уже готовятся. Яна Шипко:

Насколько быстро, с учетом полевых испытаний, которые вы провели, наши аграрии смогут адаптироваться к беспилотнику?