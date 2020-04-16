Министерство ЖКХ ответило на вопросы о переносе отключения воды, обработке медотходов и дезинфекции городов

Новости Беларуси. Ни одна белорусская здравница не закрыта на карантин, а сроки отключения горячей воды перенесут в связи с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ни одна белорусская здравница не закрыта на карантин, а сроки отключения горячей воды перенесут в связи с пандемией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время очередного онлайн-стрима затронули и бытовые вопросы: дезинфекция подъездов, улиц и дорог, а также обработка подземных переходов. Специалисты заверили: уборка с использованием необходимых средств проводится ежедневно. Только в Минске в ней задействовано более 500 единиц техники.
Белорусские санатории снизят цены на путёвки, а вот пожилым людям придётся воздержатся от поездок в здравницы
Есть и изменения в работе ЖКХ. Майские профилактические отключения горячей воды перенесут на более поздний срок, а график капремонта домов скорректируют так, чтобы контакт строителей и жильцов был минимальным. Переживать не стоит и за безопасную утилизацию медицинских отходов.
Геннадий Трубило, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Что касается обращения с медицинскими отходами, в том числе с теми, которые потенциально могут быть заражены вирусной инфекцией, – оно регулируется постановлениями Министерства здравоохранения. Эти отходы отдельно транспортируются после дезобработки. Также производится их дополнительная дезинфекция уже в местах захоронения. На сегодня выделение из медицинских отходов каких-то вторичных материальных ресурсов запрещено.
В Беларуси коронавирус подтвержден у 4 204 человек. Среди зараженных 116 детей, заболевание у них протекает в легкой форме или вовсе без симптомов. 65 взрослых пациентов нуждаются в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких. 40 человек с рядом хронических заболеваний и выявленной коронавирусной инфекцией умерли.